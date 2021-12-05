Близ берегов Польши задержали российское судно. На борту нашли пьяных моряков

В Гданьском заливе задержали экипаж российского сухогруза «Руслана». Перед этим корабль резко сменил судовой ход, следующий в порт, и не отвечал на запросы с суши. Об этом передает польское издание RMF24.

«Руслана» приближалась к порту, как вдруг сделала крутой поворот на 180 градусов и поплыла в сторону острова Собешево, неподалеку от Гданьска. В километре от мели судно бросило якорь и встало на стоянку, передает портал PortalMorski.