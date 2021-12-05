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Близ берегов Польши задержали российское судно. На борту нашли пьяных моряков

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:24

В Гданьском заливе задержали экипаж российского сухогруза «Руслана». Перед этим корабль резко сменил судовой ход, следующий в порт, и не отвечал на запросы с суши. Об этом передает польское издание RMF24.

«Руслана» приближалась к порту, как вдруг сделала крутой поворот на 180 градусов и поплыла в сторону острова Собешево, неподалеку от Гданьска. В километре от мели судно бросило якорь и встало на стоянку, передает портал PortalMorski.

К кораблю отправили спасательное судно Wind с польскими пограничниками. На «Руслане» их встретили капитан и два офицера в нетрезвом состоянии. У капитана концентрация алкоголя составляла 1 промилле, у остальных моряков — по 1,5 промилле. Все они граждане России.

Пока неясно, осознавали ли члены экипажа опасность своих действий. RMF24 уточнил, что об инциденте проинформировали прокуратуру и полицию, а Морское ведомство Польши начало производство по делу.

По данным PortalMorski, судно весом 8000 тонн (без учета груза) и длиной 100 метров принадлежит «Трансфлоту» из Петербурга.

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