Близ берегов Польши задержали российское судно. На борту нашли пьяных моряков

В Гданьском заливе задержали экипаж российского сухогруза «Руслана». Перед этим корабль резко сменил судовой ход, следующий в порт, и не отвечал на запросы с суши. Об этом передает польское издание RMF24.
«Руслана» приближалась к порту, как вдруг сделала крутой поворот на 180 градусов и поплыла в сторону острова Собешево, неподалеку от Гданьска. В километре от мели судно бросило якорь и встало на стоянку, передает портал PortalMorski.
К кораблю отправили спасательное судно Wind с польскими пограничниками. На «Руслане» их встретили капитан и два офицера в нетрезвом состоянии. У капитана концентрация алкоголя составляла 1 промилле, у остальных моряков — по 1,5 промилле. Все они граждане России.
Пока неясно, осознавали ли члены экипажа опасность своих действий. RMF24 уточнил, что об инциденте проинформировали прокуратуру и полицию, а Морское ведомство Польши начало производство по делу.
По данным PortalMorski, судно весом 8000 тонн (без учета груза) и длиной 100 метров принадлежит «Трансфлоту» из Петербурга.