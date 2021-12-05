Netflix показал трейлер новой «Техасской резни бензопилой». Это продолжение оригинала 1974 года

Действие сиквела происходит через много лет после событий из первого фильма, когда долгое время никто уже не слышал о Кожаном лице. Режиссер Дэвид Блю Гарсия решил проигнорировать семь продолжений «Техасской резни бензопилой», обеспечивших франшизе дурную славу, и вновь столкнуть единственную выжившую в бойне Салли Хардести и маньяка в маске.

Netflix опубликовал первый трейлер новой «Техасской резни бензопилой». Это не очередная история об убийце в Техасе, мало связанная с фильмом Тоуба Хупера, а именно продолжение оригинального хоррора 1974 года. Посмотреть его получится 18 февраля.

По сюжету грядущей «Резни» несколько молодых ребят-урбанистов приезжают в городок, где живет Томас Хьюитт (настоящее имя маньяка), и случайно разрушают его дом. С этого момента начнутся ужасы, в которых выжить суждено не всем или никому.

Немало внимания создатели уделят Хьюитту. Его жизнь хотят показать в той же смелой и провокационной манере, в какой она была впервые представлена ​​миру.

В картине снялись Элис Крайг («Звездный путь: Вояджер»), Элси Фишер («Тренер»), Джейкоб Лейтимор («Бегущий в лабиринте»), Мо Данфорд («Игра престолов») и другие. Съемки ленты проходили в Болгарии. Права на сиквел принадлежат Legendary Pictures.

Оригинальный фильм режиссера Тоуба Хупера вышел в 1974 году и считается одним из культовых хорроров. Главный герой и антагонист Томас Хьюитт вырос в жуткой семьи каннибалов. Прообразом персонажа послужил серийный убийца, некрофил и похититель трупов Эд Гин. Хьюитт стал частым гостем массовой культуры, появлялся во множестве сиквелов и приквелов «Резни».