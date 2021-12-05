Джаред Лето превращается в вампира в фрагменте кинокомикса «Морбиус»

На ютьюб-канале Sony Pictures появился трехминутный фрагмент из предстоящего кинокомикса «Морбиус» с Джаредом Лето. В нем показан процесс трансформации главного героя в вампира и его нападение на команду корабля, где проходил эксперимент.

По сюжету ученый Майкл Морбиус, страдающий редким генетическим заболеванием крови, пытается вылечится от болезни. Он проводит эксперимент с ДНК летучей мыши, в результате которого превращается в вампира. У героя появляются невероятная сила, скорость и эхолокационная способность.