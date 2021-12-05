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Джаред Лето превращается в вампира в фрагменте кинокомикса «Морбиус»

Семён Гудошников
Сегодня в 13:43

На ютьюб-канале Sony Pictures появился трехминутный фрагмент из предстоящего кинокомикса «Морбиус» с Джаредом Лето. В нем показан процесс трансформации главного героя в вампира и его нападение на команду корабля, где проходил эксперимент.

По сюжету ученый Майкл Морбиус, страдающий редким генетическим заболеванием крови, пытается вылечится от болезни. Он проводит эксперимент с ДНК летучей мыши, в результате которого превращается в вампира. У героя появляются невероятная сила, скорость и эхолокационная способность.

Кроме Лето в картине снялись Майкл Китон («Человек-паук: Возвращение домой», «Бэтмен»), Мэтт Смит («Доктор Кто», «Корона»), Адриа Архона («Тихоокеанский рубеж-2», «Настоящий детектив»), Джаред Харрис («Союзники», «Чернобыль»), Тайриз Гибсон (франшиза «Форсаж»). Режиссером выступил Даниель Эспиноса («Живое», «Код доступа „Кейптаун“»).

Премьеру картину неоднократно переносили из‑за пандемии COVID-19. Изначально она должна была выйти еще 10 июля 2020 года, последняя озвученная дата — 27 января 2022-го.

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