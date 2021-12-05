В Петербурге появилась платформа 9¾, как в «Гарри Поттере». Найти ее можно на Ладожском вокзале

На Ладожском вокзале в Петербурге установили инсталляцию из вселенной «Гарри Поттера». Это табличка платформы 9¾, на которой сидит сова, а рядом стоит тележка с чемоданами.
«Бумага» пишет, что вывеска с названием появилась еще в середине ноября, сову и чемоданы добавили к ней попозже, а заметили арт-объект только сейчас.
Местную платформу 9¾ приурочили к запуску праздничного поезда «Зимняя сказка», следующего по маршруту Петербург — Великий Устюг, рассказала «Фиесте» дежурная по вокзалу. Идея инсталляции пришла в голову начальнику Ладожского вокзала Сергею Дебушу.
Оставят ли платформу 9¾ после зимы, неизвестно. Сотрудники вокзала предположили, что ее демонтируют.
В книгах и фильмах о волшебнике Гарри Поттере с платформы 9¾ на лондонском вокзале Кингс-Кросс маги отправлялись в Хогвартс. В 2017 году «вход» на платформу появился на одной из велодорожек Петербурга, которая вела в стену.