В Петербурге появилась платформа 9¾, как в «Гарри Поттере». Найти ее можно на Ладожском вокзале

На Ладожском вокзале в Петербурге установили инсталляцию из вселенной «Гарри Поттера». Это табличка платформы 9¾, на которой сидит сова, а рядом стоит тележка с чемоданами.

«Бумага» пишет, что вывеска с названием появилась еще в середине ноября, сову и чемоданы добавили к ней попозже, а заметили арт-объект только сейчас.