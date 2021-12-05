Северо-Восточную хорду планируют достроить к осени 2022 года

Для полного введения Северо-Восточной хорды (СВХ) остался последний этап — достроить 5 километров, которые соединят разрозненные участки от района Алтуфьево до проспекта Мира. Сделать это планируют к осени 2022 года, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

«Остается по времени чуть больше полугода. Надеюсь, что в августе или, может быть, ко Дню Города, уже вся Северо-Восточная хорда будет сдана», — заявил градоначальник.

После введения магистрали, ее будут протягивать в сторону новой федеральной трассы до Казани. Со стороны Бусиновки она уже будет соединена с дорогой на Петербург, которая идет через Шереметьево, отметил Собянин.

«То есть, с одной стороны будет подходить Санкт-Петербургская дорога, а с другой стороны пойдет на Казань — вот такие разные направления этой хорды. Ну, и будет возможность всем северо-восточным районам Москвы пользоваться уже новой магистралью без всяких ограничений, переезжая практически через весь город, не заезжая в центр», — добавил он.

3 декабря строители закончили строительство участка СВХ от станции МЦК «Ботанический сад» до Сельскохозяйственной улицы. Заммэра по вопросам градостроительства Андрей Бочкарев отмечал, что работы были завершены досрочно.

Северо-Восточная хорда пройдет от трассы М11 «Москва — Санкт-Петербург» до Косинской эстакады. Она станет частью строящейся хордовой системы скоростных дорожных магистралей, призванной улучшить транспортную ситуацию в Москве. Помимо СВХ, в систему входят Северо-Западная, Юго-Восточная хорды и Южная рокада.

Во время реализации проект сталкивался с рядом скандалов. Так, участкок Юго-Восточной хорды решили строить недалеко от ядерного могильника, а одна из эстакад Северо-Западной — проходит в нескольких метрах от жилого дома.