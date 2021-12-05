Астронавт на МКС поделилась снимками Земли во время полного солнечного затмения

В субботу утром экипаж 66-й экспедиции втиснулся в «Купол» [модуль МКС], чтобы посмотреть на полное солнечное затмение над Антарктидой и Южным океаном. Здесь видно, как Луна отбрасывает продолговатую тень на поверхность Земли. Это было невероятное зрелище.

Кейла Баррон Американский астронавт на МКС