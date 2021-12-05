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Астронавт на МКС поделилась снимками Земли во время полного солнечного затмения

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:52

Американский астронавт Кейла Баррон сфотографировала с Международной космической станции поверхность Земли, когда Луна полностью закрыла Солнце. Редкое астрономическое явление — полное солнечное затмение — состоялось 4 декабря.

На снимках, которыми поделалась Баррон, можно заметить огромную тень на планете. На этом участке поверхности наблюдатели могли видеть закрытую спутником звезду на протяжении 1 минуты 54 секунд.

В субботу утром экипаж 66-й экспедиции втиснулся в «Купол» [модуль МКС], чтобы посмотреть на полное солнечное затмение над Антарктидой и Южным океаном. Здесь видно, как Луна отбрасывает продолговатую тень на поверхность Земли. Это было невероятное зрелище.
Кейла Баррон
Американский астронавт на МКС
© NASA_Astronauts/Twitter
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© NASA_Astronauts/Twitter
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Трансляцию полного солнечного затмения вел ютьюб-канал NASA. Следующий раз, когда из‑за Луны не будет видна Солнца, случится через три года, 8 апреля 2024-го.

Мы поставили таймкод, когда Луна вот-вот закроет Солнце
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