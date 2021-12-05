Астронавт на МКС поделилась снимками Земли во время полного солнечного затмения

Американский астронавт Кейла Баррон сфотографировала с Международной космической станции поверхность Земли, когда Луна полностью закрыла Солнце. Редкое астрономическое явление — полное солнечное затмение — состоялось 4 декабря.
На снимках, которыми поделалась Баррон, можно заметить огромную тень на планете. На этом участке поверхности наблюдатели могли видеть закрытую спутником звезду на протяжении 1 минуты 54 секунд.
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Трансляцию полного солнечного затмения вел ютьюб-канал NASA. Следующий раз, когда из‑за Луны не будет видна Солнца, случится через три года, 8 апреля 2024-го.