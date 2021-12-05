За сутки в России выявили 32 602 случая коронавируса

В России за последние сутки выявили 32 602 случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 372 меньше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве уменьшился с 3356 до 3301. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская область, Краснодарский и Красноярский края, Воронежская область, Пермский край и Свердловская область.