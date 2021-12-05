За сутки в России выявили 32 602 случая коронавируса

В России за последние сутки выявили 32 602 случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 372 меньше, чем вчера.
Суточный прирост в Москве уменьшился с 3356 до 3301. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская область, Краснодарский и Красноярский края, Воронежская область, Пермский край и Свердловская область.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 9 801 613 . За сутки умерли 1 206 человек, за все время — 281 278. Выздоровели 30 593 пациента, за весь период — 8 502 406.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 263,5 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (48,4 млн), на втором — Индия (34,6 млн), на третьем — Бразилия (22,1 млн), на четвертом — Великобритания (10,3 млн).