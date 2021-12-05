Дуэйн Джонсон перевернул остров и всех спас в «Финале» второй главы Fortnite

После месяцев заигрывания с аудиторией актер Дуэйн Джонсон все же предстал Основателем в завершении второй главы Fortnite. Ивент под названием «Финал» прошел в полночь по московскому времени. Основатель является главой организации The Seven, цель которой — поддерживать порядок на острове и в реальности Fortnite. Игроки всю вторую главу гадали, чье лицо прячется за шлемом Основателя, и в финальном ивенте наконец узнали.

Однако для тех, кто был подписан на Джонсона в инстаграме, вряд ли это стало сюрпризом. 2 декабря актер выложил рекламный ролик своего напитка: он открывает холодильник с банками, а внутри лежит копия шлема Основателя. По сюжету ивента Основатель прибыл в бункер и вовремя спас главного героя Fortnite агента Джоунса. Они перевернули остров, чтобы закрыть портал для инопланетян королевы Кубы, и тем самым открыли новые локации для следующей части. Вместе с Джонсоном игроков выбросило в океан, откуда они смотрели на зрелище, сопровождаемое гигантским цунами. В конце цунами настигло игроков — и их отключило от игры. Начались технические работы перед запуском третьей главы.