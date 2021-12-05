перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Петербурге появилась платформа 9¾, как в «Гарри Поттере». Найти ее можно на Ладожском вокзале 13:47
Sony Pictures Entertainment/YouTube
Джаред Лето превращается в вампира в фрагменте кинокомикса «Морбиус» 13:43
Северо-Восточную хорду планируют достроить к осени 2022 года 13:01
Астронавт на МКС поделилась снимками Земли во время полного солнечного затмения 12:52
В Беларуси предъявили окончательное обвинение россиянке Софии Сапеге. Ей грозит шесть лет тюрьмы 12:13
За сутки в России выявили 32 602 случая коронавируса 11:37
EveryDay FN/YouTube
Дуэйн Джонсон перевернул остров и всех спас в «Финале» второй главы Fortnite 11:03
Вышел трейлер сиквела «Человек-паук: Через вселенные». У продолжения будет две части 10:10
Ученые предполагают, что «Омикрон»-штамм мог развиться в организме животного 9:17
Hulu удалил документальный фильм о трагедии на Astroworld после возмущения в соцсетях Вчера в 20:59
СМИ: рейс из Тель-Авива в Москву вынужденно снизился из‑за сближения с самолетом-разведчиком США Вчера в 20:06
«Выглядит в точности как фильм 1940-х»: Гильермо дель Торо рассказал о черно-белой «Аллее кошмаров» Вчера в 18:36
Медведев вновь глава «Единой России», ABBA с рождественским клипом и другие новости дня
Вчера в 18:11 дайджест
Metacritic выложил предварительный рейтинг лучших сериалов 2021 года Вчера в 17:10
Радио Долин/YouTube
Антон Долин отреагировал на новости о том, что его послал Ридли Скотт Вчера в 16:15
Apple подала в суд на ФАС из‑за предупреждения о запрета размещать альтернативные способы оплаты Вчера в 15:40
Футболисты «Зенита» вышли на поле с собаками из приютов в рамках социальной акции Вчера в 14:51
Медведева переизбрали председателем «Единой России» Вчера в 14:49
SZA выпустила сингл «I Hate U», который анонимно загрузила на SoundCloud еще в августе Вчера в 14:28
adrenaline_stadium/Instagram
Клубам Adrenaline Stadium, Gipsy и Главclub грозит закрытие на 90 суток Вчера в 14:14
Отключить рекламу

Дуэйн Джонсон перевернул остров и всех спас в «Финале» второй главы Fortnite

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:03

После месяцев заигрывания с аудиторией актер Дуэйн Джонсон все же предстал Основателем в завершении второй главы Fortnite. Ивент под названием «Финал» прошел в полночь по московскому времени.

Основатель является главой организации The Seven, цель которой — поддерживать порядок на острове и в реальности Fortnite. Игроки всю вторую главу гадали, чье лицо прячется за шлемом Основателя, и в финальном ивенте наконец узнали.

Однако для тех, кто был подписан на Джонсона в инстаграме, вряд ли это стало сюрпризом. 2 декабря актер выложил рекламный ролик своего напитка: он открывает холодильник с банками, а внутри лежит копия шлема Основателя.

По сюжету ивента Основатель прибыл в бункер и вовремя спас главного героя Fortnite агента Джоунса. Они перевернули остров, чтобы закрыть портал для инопланетян королевы Кубы, и тем самым открыли новые локации для следующей части. Вместе с Джонсоном игроков выбросило в океан, откуда они смотрели на зрелище, сопровождаемое гигантским цунами.

В конце цунами настигло игроков — и их отключило от игры. Начались технические работы перед запуском третьей главы.

Это не первое появление виртуальных образов реальных знаменитостей в Fortnite. В августе в королевской битве появился скин Уилла Смита в роли детектива Майка Лоури. Еще раньше с виртуальными концертами выступали Ариана Гранде, рэпер Трэвис Скотт, диджей Marshmello, кей-поп-группа BTS и другие музыканты.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
драма
Дом Gucci
Криминальный триллер Ридли Скотта про владельцев модной империи
поп
XXVI Церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон»
мультфильм
Энканто
Девочка без магических способностей живет в семье волшебников
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
боевик
Охотники за привидениями: Наследники
Легитимное продолжение легендарной франшизы — теперь не с женщинами, а с детьми

Другие материалы по темам

Люди
Дуэйн Джонсон
Уилл Смит
Трэвис Скотт
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить