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СМИ: рейс из Тель-Авива в Москву вынужденно снизился из‑за сближения с самолетом-разведчиком США

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:06

Пассажирский лайнер Airbus, летевший из Тель-Авива в Москву, был вынужден снизить высоту из‑за риска опасного сближения с американским самолетом-разведчиком. Об этом передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

Собеседник рассказал агентству, что 3 декабря иностранный самолет «хаотично» пересекал трассы гражданской авиации над Черным морем и приблизился к рейсу Тель-Авив — Москва.

«Экипаж сообщил о срабатывании сигнализации об опасном сближении. Между самолетами по вертикали было менее 20 метров. Диспетчеры дали команду гражданскому самолету снизиться на 500 метров и занять более безопасный эшелон», — поделился подробностями о случившемся источник. На запросы с земли самолет-разведчик не отвечал, уточнил он.

РБК пишет, что на сайте Flightradar есть данные о том, что в 4 утра по московскому времени показатель высоты рейса резко снизился с 10,6 до 9,4 тыс. метров. В этом время Airbus летел над Черным морем, на участке между Турцией и Туапсе.

В Росавиации отказались комментировать инцидент. «Интерфакс» передает, что 3 декабря в воздух поднимались российские истребители Су-27 и Су-30 для сопровождения над Черным морем двух самолетов-разведчиков США.

4 декабря президент США Джо Байден заявил, что «не принимает ничьих „красных линий“», отсылая к словам Владимира Путина о том, что Запад не относится серьезно к предупреждениям России не переходить «красные линии» и продолжает обострять ситуацию «провокационными военными маневрами» в Черном море. Главы двух стран проведут переговоры по видеосвязи 7 декабря.

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