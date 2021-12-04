Медведев вновь глава «Единой России», ABBA с рождественским клипом и другие новости дня

В октябре в России умерли 74 893 человека с COVID-19 — это новый максимум с начала пандемии. У 58 882 умерших коронавирус точно стал основной причиной смерти. За последние сутки от болезни в стране умерли 1215 человек.

Дмитрия Медведева переизбрали на пост председателя «Единой России». Его кандидатуру на новый пятилетний срок выдвинули на съезде партии и единогласно поддержали.

Росстат впервые посчитал число бедных россиян по новой модели измерения. По итогам третьего квартала 2021 года число живущих за границей бедности составило 16 млн человек, что на 2,8 млн меньше, чем по итогам аналогичного периода 2020 года.

Правительство разработало транспортную стратегию до 2035 года. В планах — пересадить водителей на экологичные автомобили и общественный транспорт, увеличить количество электрозаправок и уменьшить шум от машин в городах.

Суд Москвы оштрафовал Элджея на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков. В Лиге безопасного интернета заявили, что дело в «одном из видеоклипов исполнителя».

На сайте госзакупок появился тендер на ремонт станции метро «Московская» в Петербурге. Заявки принимаются до 20 декабря, 24 декабря станет известен подрядчик, который сможет получить до 763 млн на работы.

Сотрудники ОАТИ и Роспотребнадзора пришли с проверками в клубы Adrenaline Stadium, Gipsy и «Главклуб». Ведомства выявили нарушения антиковидных мер, площадкам может грозить закрытие на срок до 90 суток.

Футболисты петербургского «Зенита» вышли на поле с собаками из приютов. Это социальная акция «Собакам лучше дома!», организованная вместе с Российской кинологической федерацией.

В сети появился сайт, посвященный Туве Янссон, придумавшей вселенную муми-троллей. Помимо биографических статей на нем собраны фото писательницы, ее картины, рисунки муми-троллей и нарисованные ею обложки для сатирического журнала Garm.

Рождество все ближе и ближе, поэтому ABBA показала праздничный клип на песню «Little Things» из альбома «Voyage». Всю выручку с сингла группа перечислит на благотворительность.

SZA выпустила сингл о расставании «I Hate U». Певица анонимно загрузила песню на SoundCloud еще летом, но фанаты узнали ее голос и очень просили выложить трек на стриминги.

HBO Max опубликовал новый трейлер «Миротворца» Джеймса Ганна. Премьера сериала про патриотичного суперзлодея с Джоном Синой в главной роли намечена на 13 января.

Metacritic объявил десятку лучших сериалов 2021 года. Рейтинг будет обновляться весь декабрь и январь — его авторы следят за крупными изданиями и их списками лучших шоу, на основе которых и составляется топ. Пока что на первом месте «Наследники».