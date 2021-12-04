«Выглядит в точности как фильм 1940-х»: Гильермо дель Торо рассказал о черно-белой «Аллее кошмаров»

Гильермо дель Торо рассказал о существовании черно-белой версии его нового фильма «Аллея кошмаров». Режиссер надеется, что зрители смогут ее посмотреть. Его слова приводит IndieWire.

«Это не тот фильм, в котором вы просто убираете весь цвет. Фильм почти как сериография с черным и белым цветами, поверх которых нанесен еще один цветной слой. Если вы смотрели фильм в черно-белом палитре, это ведь не значит, что вам убрали цвет с картинки. В результате картина поразительно похожа на фильм 1940-х годов», — сказал дель Торо.

Режиссер поделился историей, как во время работы помощником продюсера он познакомился с другом Грегга Толанда и «величайшим мексиканским оператором» Габриэлем Фигероа. Тот сказал ему, что при работе с черно-белым кино нужно использовать зеленый, красный и золотой цвета, чтобы полутона стали полностью серыми. Этим советом дель Торо воспользовался при создании «Аллеи кошмаров».

«Аллея кошмаров» покажет Нью-Йорк в 1940-х годах. По сюжету герой Брэдли Купера влюбляется в девушку (ее сыграла Руни Мара), которой лжет о своих телепатических способностях и все больше завирается с тем, кто он есть на самом деле.

Первый и второй трейлеры уже есть в сети. В российский прокат цветная «Аллея кошмаров» выйдет 27 января.