Apple подала в суд на ФАС из‑за предупреждения о запрета размещать альтернативные способы оплаты

Apple подала в суд на Федеральную антимонопольную службу России. Заявление о признании ненормативных правовых актов недействительными компания подала 1 декабря, следует из картотеки дел Арбитражного суда Москвы.

С чем связан иск и чего именно требует Apple, не указано. Представитель антимонопольной службы рассказал журналу Forbes, что Apple оспаривает предупреждение, которое ей в конце августа выдала ФАС.

30 августа ФАС вынесла предупреждение Apple и потребовала до 30 сентября устранить все нарушения, связанные с запретом на информирование клиентов в App Store об иных способах оплаты.

К регулятору обратились пользователи и разработчики, которые заметили, что иногда купить товар, например электронную книгу, дешевле на сайте продавца, чем в магазине Apple. ФАС связывает это с комиссией от 15% до 30% с каждого платежа, совершенного в App Store.

Ведомство отметило, что Apple запрещает сообщать пользователям приложений о наличии более дешевого способа оплаты товара в соответствии с руководством для разработчиков iOS-приложений, отметило тогда ведомство. Такое сообщение компания усматривает в любом виде, даже если это ссылка на сайт разработчика/сервиса или форма регистрации с переходом на сайт в браузере. По мнению ФАС, этот запрет «негативно сказывается на конкуренции» и росте цен.

30 октября антимонопольная служба возбудила дело против Apple. «В случае признания Apple нарушившей закон о защите конкуренции, ей может грозить оборотный штраф от суммы выручки на рынке», — заявило ведомство.