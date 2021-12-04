Медведева переизбрали председателем «Единой России»

Вместе с ним перестановка произошла на должности председателя высшего совета партии. Им стал Борис Грызлов , впервые занявший этот пост в 2002 году.

На съезде «Единой России» Дмитрия Медведева выдвинули на пост председателя партии на новый пятилетний срок. Делегаты предложение поддержали единогласно, передает «Коммерсант».

Также «Единая Россия» на съезде избрала новый высший совет партии в составе 100 человек, оставив две вакансии, сообщает ТАСС.

Медведев заявил в «Экспоцентре», где проходил съезд, что обновление состава — стратегический приоритет. По его словам, любой партии, в особенности правящей, «нужны энергичные, достойные люди, которые понимают, что быть частью правящей партии — это действительно большая ответственность».

Медведев возглавляет «Единую Россию» с 2012 года. В 2017 году его переизбрали на пост председателя партии, а с января 2020-го он работает заместителем главы Совета безопасности.