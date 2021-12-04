Медведева переизбрали председателем «Единой России»

На съезде «Единой России» Дмитрия Медведева выдвинули на пост председателя партии на новый пятилетний срок. Делегаты предложение поддержали единогласно, передает «Коммерсант».
Вместе с ним перестановка произошла на должности председателя высшего совета партии. Им стал Борис Грызлов, впервые занявший этот пост в 2002 году.
Также «Единая Россия» на съезде избрала новый высший совет партии в составе 100 человек, оставив две вакансии, сообщает ТАСС.
Медведев заявил в «Экспоцентре», где проходил съезд, что обновление состава — стратегический приоритет. По его словам, любой партии, в особенности правящей, «нужны энергичные, достойные люди, которые понимают, что быть частью правящей партии — это действительно большая ответственность».
Медведев возглавляет «Единую Россию» с 2012 года. В 2017 году его переизбрали на пост председателя партии, а с января 2020-го он работает заместителем главы Совета безопасности.