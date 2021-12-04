Футболисты «Зенита» вышли на поле с собаками из приютов в рамках социальной акции

Игроки футбольного клуба «Зенит» вышли на поле с собаками из приютов. Об этом сообщается в официальном инстаграм-аккаунте Российской кинологической федерации.

Футболисты вынесли щенков на руках перед домашним матчем 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом», простояли с ними командное приветствие, а затем увели обратно. За несколько минут до стартового свистка на «Газпром Арене» был объявлен состав команды, который сопровождался роликами о подопечных приютов и фондах помощи для бездомных собак. Так «Зенит» поучаствовал в социальной акции «Собакам лучше дома!».