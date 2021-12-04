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Клубам Adrenaline Stadium, Gipsy и Главclub грозит закрытие на 90 суток

Виктория Шанина
Сегодня в 14:14

В ходе проверок концертных площадок сотрудники Объединения aдминистративно-технических инспекций (ОАТИ) и Роспотребнадзора выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований в клубах Adrenaline Stadium, Gipsy и Главclub. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой главного инспектора ОАТИ Ивана Гжеляка.

Антиковидные меры, которые были нарушены:


  • При входе в заведения были зафиксированы большие скопления людей;
  • Сотрудники не следили за соблюдением социальной дистанции;
  • Посетители не использовали средства индивидуальной защиты.

«Администрaция клубов будет вызванa в инспекцию», — сказaл Гжеляк.

За подобные нарушения предусмотрен штраф в размере 300 тыс. рублей. В случае причинения вреда здоровью — до 1 млн рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.

30 октября магазины «Л’Этуаль» и «Подружка» в ТЦ «Авиапарк» обвинили в незаконной работе в период локдауна. 31 октября Роспотребнадзор опечатал магазин «Дикси» на улице Белореченская из‑за непривитого кассира и отсутствие масок на покупателях, а также выявил нарушения в трех барах Москвы.

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