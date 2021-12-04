SZA выпустила сингл «I Hate U», который анонимно загрузила на SoundCloud еще в августе

Певица SZA официально выпустила сингл «I Hate U». Послушать его можно было еще в августе — тогда артистка загрузила трек на SoundCloud с анонимного аккаунта.
Летом в сети появились также «Joni» и «Nightbird», но до них очередь еще не дошла. SZA написала в соцсетях, что выложить «I Hate U» ее очень просили поклонники.
«I Hate U» — песня о расставании. «Честно говоря, этот трек был для меня упражнением. Я просто хотела поделиться мыслями без давления общества… Но вы придали этому значение, и я не злюсь на вас [фанатов]. Вы просили — вы получили», — сказала певица.
Это ее первый сингл почти за год — трек «Good Days» она выпускала под прошлое Рождество, а затем появлялась на фитах с Doja Cat, Saint JHN и Джеймсом Блейком.