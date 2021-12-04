SZA выпустила сингл «I Hate U», который анонимно загрузила на SoundCloud еще в августе

Певица SZA официально выпустила сингл «I Hate U». Послушать его можно было еще в августе — тогда артистка загрузила трек на SoundCloud с анонимного аккаунта.

Летом в сети появились также «Joni» и «Nightbird», но до них очередь еще не дошла. SZA написала в соцсетях, что выложить «I Hate U» ее очень просили поклонники.