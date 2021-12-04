В России впервые рассчитали число бедных по новой модели. Их стало на 3 млн меньше, чем год назад

Росстат впервые рассчитал количество бедных россиян с помощью нового способа измерения, утвержденного правительством на прошлой неделе. По итогам девяти месяцев 2021 года число людей, живущих за чертой бедности, составило 17,6 млн человек. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные регулятора.

Таким образом, за «границей бедности» находятся 12% населения. Уровень границы в январе — сентябре Росстат оценил в 12 770 рублей для трудоспособного населения, 9 727 — для пенсионеров и 11 591 — для детей. Для всего населения эта цифра составила 11 788 рублей.

По итогам третьего квартала 2021 года число людей, живущих за границей бедности, составило 16 млн человек (11% населения), что на 2,8 млн меньше, чем по итогам аналогичного периода 2020 года. Как отмечает РБК, это самый низкий показатель за все аналогичные периоды как минимум с 2010 года.

«Снижение доли граждан, располагающих доходами ниже границы бедности, обусловлено восстановлением рынка труда до допандемических показателей, единовременными выплатами на детей школьного возраста и для пенсионеров… а также введением новых мер поддержки для малообеспеченных семей с детьми», — говорится в сообщении на сайте Минтруда.

Новый способ измерения количества бедных в России Минтруд представил в конце ноября. В качестве границы бедности ведомство предложило использовать значение прожиточного минимума за четвертый квартал 2020 года — 11 300 рублей. «Границей бедности» по плану должен был стать показатель, дополняющий прожиточный минимум и учитывающий уровень общей инфляции.

Росстат ежеквартально будет рассчитывать границу бедности «с учетом цепного индекса потребительских цен за соответствующий квартал». Ранее учитывалось изменение узкого минимального набора потребления.

В пресс-службе Минтруда отметили, что граница бедности будет использоваться для статистики. Все меры поддержки по-прежнему будут назначаться с учетом прожиточного минимума.