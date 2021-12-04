В России выявили 32  974 новых случая COVID-19

В России за последние сутки выявили 32 974 случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 44 больше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве увеличился с 3304 до 3356. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская область, Краснодарский край, Воронежская область, Красноярский и Пермский край, а также Свердловская область.