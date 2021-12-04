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В России выявили 32  974 новых случая COVID-19

Виктория Шанина
Сегодня в 11:52

В России за последние сутки выявили 32 974 случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 44 больше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве увеличился с 3304 до 3356. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская область, Краснодарский край, Воронежская область, Красноярский и Пермский край, а также Свердловская область.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 9 769 011. За сутки умерли 1 215 человек, за все время — 280 072. Выздоровели 35 182 пациентов, за весь период — 8 471 813.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 263,5 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (48,4 млн), на втором — Индия (34,6 млн), на третьем — Бразилия (22,1 млн), на четвертом — Великобритания (10,3 млн).

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