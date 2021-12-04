Стоимость биткоина упала до 42 тыс. долларов впервые за два месяца

В ночь на 4 декабря курс биткоина обвалился примерно на 20%, достигнув 42 тыс. долларов. Это минимальная стоимость криптовалюты с 30 сентября, пишет РИА «Новости».

К утру падение замедлилось. По состоянию на 11.30 по московскому времени, на крупнейшей бирже криптовалют Binance курс биткоин упал на 16,7% за сутки, сейчас он стоит 47,7 тыс. долларов. Согласно данным портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость криптовалюты снизилась на 16,36% процентов и составляет 47,5 тыс. долларов.

Стоимость биткоина упала в ходе торгов. Волна распродаж также затронула такие криптовалюты как Ethereum (подешевел на 14,91%), Litecoin (на 24,96%) и Monero (на 18,76%). Капитализация крипторынка в целом упала на 16% и достигла 2,2 трлн долларов.

В начале ноября биткоин за ночь подорожал на 3,5 тыс. долларов и достиг исторического максимума в 68 тыс. долларов. Вместе с тем рекорд стоимости обновил Ethereum, которая превысила отметку в 4,7 тыс. долларов. На фоне этого капитализация криптовалютного рынка впервые превысила 3 трлн долларов.