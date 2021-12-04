В октябре в России умерли 74 893 человека с коронавирусом. Это новый максимум

В октябре 2021 года в России умерли 74 893 человека, у которых выявили COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

У большинства умерших (58 882 человека) коронавирус точно стал основной причиной смерти, у 9 912 — предположительно. Для 1 141 пациентов ковид стал сопутствующим заболеванием, которое «повлияло на развитие иных болезней и способствовало появлению осложнений, ускоривших смерть пациента». В 5 018 случаях он «не повлиял на наступление смерти».

По информации РБК, в октябре официальное числе смертей от COVID-19 и общая смертность среди заболевших стали максимальными за месяц с начала пандемии. Данных за ноябрь пока нет.

Зампред правительства Татьяна Голикова рассказала РИА «Новости», что смертность в октябре в России выросла на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом в 2020 года, более 100% прироста приходится на коронавирус.

Убыль населения России с января по октябрь 2021 года составила почти 803 тыс. человек. Это на 334,8 тыс. больше, чем в этот же период прошлого года.

Предыдущий максимум месячной смертности среди заболевших коронавирусом был зафиксирован в июле 2021 года. Тогда умерли 50 421 человек с ковидом, из них у 44 128 заболевание точно или предположительно стал основной причиной смерти.