На ремонт станции метро «Московская» в Петербурге выделят более 700 млн рублей

Петербургский метрополитен выделит более 700 млн рублей на ремонт станции «Московская». Соответствующий тендер появился на официальном портале госзакупок.

Согласно описанию тендера, на станции необходимо будет провести работы по капитальному ремонту подземного комплекса и вестибюля станции с подземным пешеходным переходом. Максимальная сумма, которую сможет получить победитель конкурса, составляет 763,4 млн рублей.

«Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций», — сообщается на сайте госзакупок.

Конкурс продлится до 20 декабря. 24-го станет известен подрядчик, которому поручат выполнить работы на «Московской».

Ранее стало известно, что капремонт станции «Московская» одобрила главгосэкспертиза. Тогда сообщалось, что ремонт включает в себя замену системы канализации в машинном зале, восстановление ворот, перекрывающих вход ночью и работы по реконструкции подземного перехода. Также изменятся стены, пол и колонны платформы облицуют гранитом. Заменят киоски и информационные указатели, установят новые светодиодные светильники.

В конце ноября глава городского комитета по транспорту Кирилл Поляков заявил, что из петербургского метро может исчезнуть вся реклама. По его словам, баннеры не приносят достаточного дохода и не пользуются большим спросом у пассажиров.