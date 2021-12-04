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Еще больше экшена в трейлере «Миротворца» с Джоном Синой в главной роли

Виктория Шанина
Сегодня в 9:22

Вышел новый трейлер сериала «Миротворец» про очень патриотичного и местами комичного суперзлодея. Посмотреть его можно на ютьюб-канале стриминговой платформы HBO Max.

В ролике Джон Сина, исполняющий главную роль, выбегает из взорвавшегося здания, прыгает с четвертого этажа, катается на машине с орлом и, что самое экстремальное, пытается помириться с отцом. Все это сопровождается множеством шуток и поиском преступников, и получается супергеройская комедия, которая может претендовать на звание бестселлера.

Впервые Миротворец в исполнении Сины появился во второй части «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна — он же снимает сериал для HBO Max. Режиссер полностью отвечал за сценарий, а также поставил несколько эпизодов шоу.

«„Миротворец“ — это возможность вникнуть в текущие мировые проблемы через призму этого супергероя/суперзлодея/самого большого придурка в мире», — сказал Ганн.

Помимо Джона Сины в сериале снялись: Роберт Патрик, Кристофер Хейердал, Фредди Строма, Дженнифер Холлэнд, Стив Эйджи, Даниэль Брукс и другие.

Всего в шоу будет восемь серий. Дебютирует лента на стриминге 13 января.

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