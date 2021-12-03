Минюст объявил иноагентами организацию по защите прав призывников и четырех журналистов

Министерство юстиции внесло в реестр НКО-иноагентов правозащитную группу «Гражданин.Армия.Право»*, которая занимается защитой прав военнослужащих, призывников и тех, кто проходит альтернативную службу.

В список СМИ-иноагентов Минюст внес журналистов Регину Хисамову**, Регину Гималову**, Андрея Григорьева** и Алину Григорьеву**. Все они работают в «Idel.Реалии»**.

СМИ-иноагентов в России теперь больше ста. За последней строчкой, которую занимает Хисамова, закреплен порядковый номер 103.

Неделю назад в реестр СМИ-иноагентов попали ООО «Нобелевский призыв»**, созданный другими физлицами-иноагентами, и главред издания Sota Олег Еланчик**.

* «Гражданин.Армия.Право» включен Минюстом в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.

** Регина Хисамова, Регина Гималова, Андрей Григорьев, Алина Григорьева, Олег Еланчик, «Idel.Реалии», «Нобелевский призыв» внесены Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.