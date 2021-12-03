В Берлине разрешили ходить в ночные клубы, но запретили там танцевать

Глава канцелярии правительства Берлина Кристиан Гэблер заявил, что городские власти на данный момент решили не закрывать ночные клубы, однако из‑за распространения COVID-19 танцевать там нельзя. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В целом танцевальные развлекательные мероприятия запрещены, но сами предприятия не закрываются, потому что есть различные трактовки, насколько это возможно. Клубы и дискотеки могут продолжать работу — они как правило также предоставляют услуги гастрономии, но танцевать нельзя», — заявил Гэблер.

Запрет на танцы в клубах вступает в силу 8 декабря и на данном этапе будет действовать до 2 января 2022 года. При этом танцевать можно будет на открытом воздухе — однако только привитым и переболевшим COVID-19.

Вчера, 2 декабря, власти Германии заявили о введении ограничений на посещение публичных мест, включая непродовольственные магазины и заведения, где проводятся спортивные и культурные мероприятия, для непривитых граждан страны.