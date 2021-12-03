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GlobalCheck: в России начали блокировать Tor. Россияне жалуются на проблемы с доступом

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:47

В России начали блокировать Tor с помощью ТСПУ — технических средств противодействия угрозам. Блокируется часть узлов, к которым подключаются клиенты сети. Об этом передает проект GlobalCheck в своем телеграм-канале.

О проблемах в работе Tor сообщают подписчики «Роскомсвободы». По данным проекта, трудности с доступом зафиксировали пользователи из Москвы и регионов, а впервые столкнулись с ними 1 декабря.

На сайте OONI Explorer, отслеживающем интернет-цензуру по всему миру, говорится, что блокировки Tor в России начались 2 декабря — из 15 тестов для проверки работы ПО не сработал ни один.

Технический специалист «Роскомсвободы» Вадим Мисбах-Соловьев отмечает, что подключиться к Tor российские пользователи все же могут с помощью «мостов» (скрытые узлы). Однако он добавил, что и они «вполне себе публичны» и при желании провайдеры «эти списки [„мостов“] скачают и добавят в блок-лист».

Исследователь сетевых блокировок ValdikSS написал в твиттере, что блокировку Tor проводят крупнейшие провайдеры и мобильные операторы в России. Сбои наблюдаются в отдельных подсетях «Ростелекома», МТС, «Билайна», Tele2 и «Мегафона». Недоступны почти все IP-адреса, используемые Tor, и некоторые «мосты», отмечает он.

Tor Browser позволяет анонимно посещать сайты в интернете и сети Tor без дополнительных VPN-сервисов. Он основан на Firefox и использует сеть зашифрованных серверов, чтобы скрыть IP-адрес пользователя и идентификационные данные.

2 декабря Роскомнадзор предупредил компании, пользующиеся VPN-сервисами, о «планируемом введении централизованного управления в отношении средств обхода ограничения запрещенной в силу закона информации». Накануне ведомство заблокировало семь платформ для обхода блокировок.

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