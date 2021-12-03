«Мосвинтаж» проведет ярмарку во «Флаконе» 4 и 5 декабря

Блошиный рынок «Мосвинтаж» проведет ярмарку в московском дизайн-заводе «Флакон», она запланирована на 4 и 5 декабря.

«Получилось собрать очень разных участников — от реставраторов с несколькими спасенными предметами до антикварных магазинов из Москвы и Петербурга с огромным ассортиментом. Будут елочные игрушки, винил, много фарфора, еще больше украшений и коллекции восточных древностей — от Алжира до Узбекистана», — сообщают организаторы.