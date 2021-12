Гитарист Guns N’ Roses Слэш выпустил новый сингл с группой Myles Kennedy and The Conspirators

Гитарист Guns N’ Roses Слэш выпустил новый трек с группой Myles Kennedy and the Conspirators. Песня «Fill My World» станет вторым треком будущего альбома «4», релиз которого намечен на 11 февраля 2022 года. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе коллектива.

Лирический герой песни «Fill My World» ждет, когда любимый человек «провернет ключ» и вернется к нему. В отличие от октябрьского «The River Is Rising», этот трек куда более спокойный и умиротворенный, а его начало напоминает «Sweet Child O 'Mine».