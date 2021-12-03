перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Гитарист Guns N’ Roses Слэш выпустил новый сингл с группой Myles Kennedy and The Conspirators 18:32
Juice WRLD/YouTube
Вышел новый посмертный трек Juice WRLD — он записан совместно с Джастином Бибером 18:13
Amazon Prime Video представил первый трейлер перезапуска картины «Ричер». Без Тома Круза 18:06
У двух человек, вернувшихся в Россию из ЮАР, выявили коронавирус 17:39
Вышел совместный сингл DenDerty и «Молодости внутри» «Горе» 17:26
Граймс выпустила новый клип «Player of Games». В нем она обнимает рыцаря, но прячет за спиной меч 16:59
«Я не нажимал на спусковой крючок»: первое большое интервью Болдуина после трагедии на съемках 16:58
92kurt/Instagram
«Это тот год, когда я переосмыслил свою жизнь»: Kurt92 выпустил EP «2017» 16:57
Талибы* издали указ о правах женщин 16:47
Рогозин предложил создать Евразийское космическое агентство 16:30
Эд Ширан и Элтон Джон желают всем веселого Рождества в новом совместном клипе 16:02
Единороссы составили методичку по спорам с антиваксерами. В ней есть про желтые звезды и чипирование 15:44
Киноконцерн «Мосфильм»/YouTube
Умерла актриса Нина Ургант 15:30
Прокуратура потребовала увеличить срок лишения свободы для главы карельского «Мемориала»* до 15 лет 15:23
Tesla распродала все свои детские квадроциклы Cyberquad за один день 15:07
Netflix экранизирует историю о бабушке, которая по ошибке пригласила незнакомца на День благодарения 15:02
Роскомнадзор разблокировал Etsy — крупнейшую мировую площадку для продажи рукоделия Обновлено в 14:27
HBO Max показал трейлер экранизации постапокалиптической фантастики «Станция Одиннадцать» 14:25
Oxxxymironofficial/YouTube
Оксимирон впервые за пять лет выступит на сцене — в марте в Москве и Петербурге 14:18
Джордана Брюстер и Сэм Уортингтон сыграют в триллере «Hello Stranger» с Люком Граймсом 14:08
Отключить рекламу

Гитарист Guns N’ Roses Слэш выпустил новый сингл с группой Myles Kennedy and The Conspirators

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:32

Гитарист Guns N’ Roses Слэш выпустил новый трек с группой Myles Kennedy and the Conspirators. Песня «Fill My World» станет вторым треком будущего альбома «4», релиз которого намечен на 11 февраля 2022 года. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе коллектива.

Лирический герой песни «Fill My World» ждет, когда любимый человек «провернет ключ» и вернется к нему. В отличие от октябрьского «The River Is Rising», этот трек куда более спокойный и умиротворенный, а его начало напоминает «Sweet Child O 'Mine».

В октябре Слэш и Myles Kennedy and the Conspirators показали клип на «The River Is Rising» — песня станет открытием грядущего альбома «4».

«4» писался в Нэшвилле, на исторической студии «RCA Studio A» с продюсером Дэйвом Коббом. Пластинка станет пятым сольником Слэша и четвертым альбомом, записанным при участии Myles Kennedy and the Conspirators. Музыканты выступают как одна команда уже десять лет.

В честь выхода альбома изготовитель гитар Gibson выпустит коллекционную модель Slash Les Paul Standard 4 Album Edition. Она будет доступна для покупки на сайте компании.

В 2021 году Guns N’ Roses выпустили первые релизы за 13 лет. Ими стали синглы «ABSUЯD» и «Hard Skool». Также коллектив пообещал представить новый EP. Он выйдет 25 февраля 2022 года.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
драма
Дом Gucci
Криминальный триллер Ридли Скотта про владельцев модной империи
поп
XXVI Церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон»
боевик
Охотники за привидениями: Наследники
Легитимное продолжение легендарной франшизы — теперь не с женщинами, а с детьми
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
комедия
Бумеранг
Петр Буслов возвращается к кино и жанру на букву Б
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить