Гитарист Guns N’ Roses Слэш выпустил новый сингл с группой Myles Kennedy and The Conspirators

Гитарист Guns N’ Roses Слэш выпустил новый трек с группой Myles Kennedy and the Conspirators. Песня «Fill My World» станет вторым треком будущего альбома «4», релиз которого намечен на 11 февраля 2022 года. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе коллектива.
Лирический герой песни «Fill My World» ждет, когда любимый человек «провернет ключ» и вернется к нему. В отличие от октябрьского «The River Is Rising», этот трек куда более спокойный и умиротворенный, а его начало напоминает «Sweet Child O 'Mine».
В октябре Слэш и Myles Kennedy and the Conspirators показали клип на «The River Is Rising» — песня станет открытием грядущего альбома «4».
«4» писался в Нэшвилле, на исторической студии «RCA Studio A» с продюсером Дэйвом Коббом. Пластинка станет пятым сольником Слэша и четвертым альбомом, записанным при участии Myles Kennedy and the Conspirators. Музыканты выступают как одна команда уже десять лет.
В честь выхода альбома изготовитель гитар Gibson выпустит коллекционную модель Slash Les Paul Standard 4 Album Edition. Она будет доступна для покупки на сайте компании.
В 2021 году Guns N’ Roses выпустили первые релизы за 13 лет. Ими стали синглы «ABSUЯD» и «Hard Skool». Также коллектив пообещал представить новый EP. Он выйдет 25 февраля 2022 года.