перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Гитарист Guns N’ Roses Слэш выпустил новый сингл с группой Myles Kennedy and The Conspirators 18:32
Juice WRLD/YouTube
Вышел новый посмертный трек Juice WRLD — он записан совместно с Джастином Бибером 18:13
Amazon Prime Video представил первый трейлер перезапуска картины «Ричер». Без Тома Круза 18:06
У двух человек, вернувшихся в Россию из ЮАР, выявили коронавирус 17:39
Вышел совместный сингл DenDerty и «Молодости внутри» «Горе» 17:26
Граймс выпустила новый клип «Player of Games». В нем она обнимает рыцаря, но прячет за спиной меч 16:59
«Я не нажимал на спусковой крючок»: первое большое интервью Болдуина после трагедии на съемках 16:58
92kurt/Instagram
«Это тот год, когда я переосмыслил свою жизнь»: Kurt92 выпустил EP «2017» 16:57
Талибы* издали указ о правах женщин 16:47
Рогозин предложил создать Евразийское космическое агентство 16:30
Эд Ширан и Элтон Джон желают всем веселого Рождества в новом совместном клипе 16:02
Единороссы составили методичку по спорам с антиваксерами. В ней есть про желтые звезды и чипирование 15:44
Киноконцерн «Мосфильм»/YouTube
Умерла актриса Нина Ургант 15:30
Прокуратура потребовала увеличить срок лишения свободы для главы карельского «Мемориала»* до 15 лет 15:23
Tesla распродала все свои детские квадроциклы Cyberquad за один день 15:07
Netflix экранизирует историю о бабушке, которая по ошибке пригласила незнакомца на День благодарения 15:02
Роскомнадзор разблокировал Etsy — крупнейшую мировую площадку для продажи рукоделия Обновлено в 14:27
HBO Max показал трейлер экранизации постапокалиптической фантастики «Станция Одиннадцать» 14:25
Oxxxymironofficial/YouTube
Оксимирон впервые за пять лет выступит на сцене — в марте в Москве и Петербурге 14:18
Джордана Брюстер и Сэм Уортингтон сыграют в триллере «Hello Stranger» с Люком Граймсом 14:08
Отключить рекламу

У двух человек, вернувшихся в Россию из ЮАР, выявили коронавирус

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:39

У двух пассажиров частного рейса, прилетевшего в Россию из ЮАР в ночь на 3 декабря, оказались положительные тесты на коронавирус. Их госпитализировали для уточнения штамма, которым они заразились. Об этом передает «Интерфакс» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Телеграм-канал «Штаб правовой помощи. Коронавирус» пишет, что 25 человек отправили в обсерватор на две недели. Им запрещено покидать территорию отеля в Домодедово под угрозой штрафа от 15 до 40 тыс. рублей за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства (6.3 КоАП).

В ведомстве добавили агентству, что у изолированных каждый день берут ПЦР-тесты. Собеседник телеграм-канала заявил, что предварительные тесты у всех были отрицательные, а среди прилетевших есть вакцинированные «Спутником» (каким, не уточняется).

Биоматериал заразившихся сейчас изучают в двух научно-исследовательских лабораториях. Пока неясно, являются ли они переносчиками «Омикрон»-штамма.

С 28 ноября границы России закрыты для прибывающих из нескольких южноафриканских стран, в том числе и из ЮАР. С 2 декабря в России ввели двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран.

ВОЗ присвоила новому варианту COVID-19 статус «вызывающий обеспокоенность» и предупредила о риске глобального распространения. Он может быть опаснее, чем «Дельта», из‑за большого количества мутаций.

Подробности по теме
Что мы действительно знаем про «Омикрон»?
Что мы действительно знаем про «Омикрон»?
Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
драма
Дом Gucci
Криминальный триллер Ридли Скотта про владельцев модной империи
поп
XXVI Церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон»
боевик
Охотники за привидениями: Наследники
Легитимное продолжение легендарной франшизы — теперь не с женщинами, а с детьми
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
комедия
Бумеранг
Петр Буслов возвращается к кино и жанру на букву Б

Другие материалы по темам

Теги
Интерфакс
Роспотребнадзор
ВОЗ
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить