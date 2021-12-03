У двух человек, вернувшихся в Россию из ЮАР, выявили коронавирус

У двух пассажиров частного рейса, прилетевшего в Россию из ЮАР в ночь на 3 декабря, оказались положительные тесты на коронавирус. Их госпитализировали для уточнения штамма, которым они заразились. Об этом передает «Интерфакс» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Телеграм-канал «Штаб правовой помощи. Коронавирус» пишет, что 25 человек отправили в обсерватор на две недели. Им запрещено покидать территорию отеля в Домодедово под угрозой штрафа от 15 до 40 тыс. рублей за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства (6.3 КоАП).

В ведомстве добавили агентству, что у изолированных каждый день берут ПЦР-тесты. Собеседник телеграм-канала заявил, что предварительные тесты у всех были отрицательные, а среди прилетевших есть вакцинированные «Спутником» (каким, не уточняется).

Биоматериал заразившихся сейчас изучают в двух научно-исследовательских лабораториях. Пока неясно, являются ли они переносчиками «Омикрон»-штамма.

С 28 ноября границы России закрыты для прибывающих из нескольких южноафриканских стран, в том числе и из ЮАР. С 2 декабря в России ввели двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран.

ВОЗ присвоила новому варианту COVID-19 статус «вызывающий обеспокоенность» и предупредила о риске глобального распространения. Он может быть опаснее, чем «Дельта», из‑за большого количества мутаций.