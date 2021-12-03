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Рогозин предложил создать Евразийское космическое агентство

Виктория Шанина
Сегодня в 16:30

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил обдумать идею создания Евразийского космического агентства. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на речь политика на форуме ЕАЭС «Космическая интеграция».

«Я бы хотел, чтобы мы эту тему серьезно пообсуждали», — заявил он.

Рогозин привел в пример Европейское космическое агентство. Он отметил, что организация позволила объединить многие страны, несмотря на то, что «большие космические мощности» есть только у Германии, Франции, Италии и Испании.

В то же время, продолжил Рогозин, промышленное производство стран бывшего СССР долгое время было связано.

«Мы, как страна, ранее единая, существовали веками, поэтому почему бы и нет», — сказал глава Роскосмоса.

Ранее Дмитрий Рогозин сообщил о планах разработки кораблей для российской космической станции. В 2028 году Россия планирует завершить эксплуатацию Международной космической станции — в связи с износом российского модуля на МКС страна разрабатывает собственную орбитальную станцию. Работы по строительству первого модуля должны завершить к 2025 году.

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