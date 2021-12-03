«Ходячий замок» и «Амели»: самые эстетически приятные фильмы по мнению пользователей Reddit

Пользователь Reddit под ником u/dilapidatedbunghole решил узнать у людей, какие фильмы являются самыми эстетически приятными из тех, что они когда‑либо видели. За 21 час тред собрал более 12,5 тыс. комментариев. Мы составили рейтинг 10 фильмов, ориентируясь на количество лайков и комментариев пользователей. Спойлер: в подборке аж две картины Хаяо Миядзаки.

1. «Ходячий замок», 2004 «„Ходячий замок“, а особенно сцена в саду», — Caramel_Cappucino. Полнометражный мультфильм от студии Ghibli и режиссера Хаяо Миядзаки, основанный на сказочном романе Дианы Уинн Джонс. Действие картины разворачивается в параллельном мире Европы конца XIX века.

2. «Отель „Гранд Будапешт“», 2014 «Фильмы Уэса Андерсона для меня — как визуальный валиум, в них есть что‑то такое расслабляющее, симметрия проста, и так приятно смотреть», — thesixgun. Комедийная драма Уэса Андерсона, рассказывающая о портье Зеро Мустафе и консьерже Густаве, которого обвиняют в убийстве богатой пожилой мадам Д. Перед смертью она завещала второму ценную картину «Мальчик с яблоком», но с этим не согласился ее сын Дмитрий. Тогда консьерж и портье решили ее украсть.

3. «Запределье», 2006 «Это один из моих тайно любимых фильмов. Я говорю „тайный“, потому что большинство людей никогда не слышали о нем, и он преступно забыт. Он великолепно снят и рассказывает прекрасную историю», — Schneetmacher. «Запределье» — фантастический фильм режиссера Тарсем Сингх с Ли Пейсом, Катинкой Унтару и Джастин Уодделл в главных ролях. Картина рассказывает о голливудском каскадере Рое Уокере, у которого отнялись ноги после неудачного трюка. Он лежит в больнице и рассказывает маленькой девочке выдуманные истории о головорезе Черном бандите, революционере Луиджи и натуралисте Чарлзе Дарвине. От Уокера ушла и любимая, поэтому единственное его желание — принять смертельную дозу морфия.

4. «Бегущий по лезвию 2049», 2017 «Совершенно невероятно, как они запечатлели душу оригинального фильма и сделали его в 50 миллиардов раз красивее», — mikhel. Фильм канадского режиссера Дени Вильнева и продюсера Ридли Скотта, номинированный на «Оскар» и «BAFTA» в номинациях «Лучшая работа оператора» и «Лучшие визуальные эффекты». Картина является продолжением «Бегущего по лезвию» 1982 года и рассказывает о полицейском-репликанте, который случайно узнает старый секрет, способный нарушить существующий мир и порядок.

5. «Хороший, плохой, злой», 1966 «Это был шок, когда я впервые посмотрел его. Я не ожидал такой захватывающей кинематографии. Финальная сцена навсегда останется в моей душе», — lukadelic. Спагетти-вестерн Серджо Леоне, завершающий «долларовую трилогию» трилогию режиссера. Картина рассказывает о трех охотниках за потерянным золотом конфедератов.

6. «Аннигиляция», 2018 «Удивительный фильм, мне очень понравилась сцена, когда актриса Тесса Томпсон уходит в садовую рощу, и из ее порезов распускаются цветы», — Megabyte7637. «Аннигиляция» — научно-фантастический фильм Алекса Гарленда, основанный на первой книге трилогии «Southern Reach» Джеффа Вандермеера. Действие картины развивается после падения метеорита на Землю, которую полностью меняет территорию вокруг.

7. «Герой», 2002 «Я пришел сюда, чтобы сказать следующее. Этот фильм — сплошной сказочный пейзаж», — TheAwkwardGourd. Исторический фильм Чжана Имоу, рассказывающий о герое Безымянном, который рассказывает будущему императору Цинь Ши-хуанди об убийстве трех его врагов — Неба, Сломанного Меча и Летящего Снега. Каждая история показана в своем цвете: красный, голубой и белый.

8.«Унесенные призраками», 2001 «Этот фильм заставляет тебя хотеть жить в нем», — diadorim_. Полнометражный мультфильм от Хаяо Миядзаки и студии Ghibli. Картина рассказывает о десятилетней девочке Тихиро Огино, которая случайно попадает в другой мир, населенный призраками и монстрами.

9. «Человек-паук: Через вселенные», 2018 «Я и не думал, что визуальное оформление так на меня повлияет. Сейчас, благодаря моим детям, я посмотрел его около 100 раз, и он все еще визуально захватывает», — Waterhou5e. Мультфильм Columbia Pictures и Sony Pictures Animation, получивший премии «Оскар», «Золотой глобус» и «BAFTA». Он рассказывает о Майлзе Моралесе, которого укусил радиоактивный паук. С помощью новых супергеройских способностей он обнаруживает секретную лабораторию Фиска, в которой он создает коллайдер, который способен открыть ему доступ в параллельные миры.