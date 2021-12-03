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HBO Max показал трейлер экранизации постапокалиптической фантастики «Станция Одиннадцать»

Виктория Шанина
Сегодня в 14:25

Вышел официальный трейлер фантастического мини-сериала «Станция Одиннадцать». Посмотреть его можно на ютьюб-канале стриминговой платформы HBO Max.

«Станция Одиннадцать» — это экранизация одноименного романа Эмили Сент-Джон Мандел в жанре постапокалиптической фантастики. Сюжет разворачивается в мире недалекого будущего, который пострадал от последствий вируса.

«После разрушительной эпидемии гриппа выжившие пытаются заново отстроить и переосмыслить мир, сохраняя при этом лучшее из того, что было потеряно», — гласит описание ролика.

Ленту снял Хиро Мурай – режиссер клипа Дональда Гловера «Childish Gambino: This Is America», фильма «Остров Гуава», а также сериалов «Снегопад» и «Атланта». В ролях: Джо Пинг, Маккензи Дэвис, Даниэль Дедуайлер, Химеш Пател, Дэвид Уилмот, Набхаан Ризван и другие.

Сериал дебютирует на стриминге 16 декабря 2021 года.

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