HBO Max показал трейлер экранизации постапокалиптической фантастики «Станция Одиннадцать»

Вышел официальный трейлер фантастического мини-сериала «Станция Одиннадцать». Посмотреть его можно на ютьюб-канале стриминговой платформы HBO Max.
«Станция Одиннадцать» — это экранизация одноименного романа Эмили Сент-Джон Мандел в жанре постапокалиптической фантастики. Сюжет разворачивается в мире недалекого будущего, который пострадал от последствий вируса.
«После разрушительной эпидемии гриппа выжившие пытаются заново отстроить и переосмыслить мир, сохраняя при этом лучшее из того, что было потеряно», — гласит описание ролика.
Ленту снял Хиро Мурай – режиссер клипа Дональда Гловера «Childish Gambino: This Is America», фильма «Остров Гуава», а также сериалов «Снегопад» и «Атланта». В ролях: Джо Пинг, Маккензи Дэвис, Даниэль Дедуайлер, Химеш Пател, Дэвид Уилмот, Набхаан Ризван и другие.
Сериал дебютирует на стриминге 16 декабря 2021 года.