HBO Max показал трейлер экранизации постапокалиптической фантастики «Станция Одиннадцать»

Вышел официальный трейлер фантастического мини-сериала «Станция Одиннадцать». Посмотреть его можно на ютьюб-канале стриминговой платформы HBO Max.

«Станция Одиннадцать» — это экранизация одноименного романа Эмили Сент-Джон Мандел в жанре постапокалиптической фантастики. Сюжет разворачивается в мире недалекого будущего, который пострадал от последствий вируса.

«После разрушительной эпидемии гриппа выжившие пытаются заново отстроить и переосмыслить мир, сохраняя при этом лучшее из того, что было потеряно», — гласит описание ролика.