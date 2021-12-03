Netflix экранизирует историю о бабушке, которая по ошибке пригласила незнакомца на День благодарения

Стриминг Netflix снимет фильм «The Thanksgiving Text» («Текст благодарения»), основанный на реальной истории о бабушке, которая случайно пригласила в гости незнакомца на День благодарения. Об этом пишет Variety.

В ноябре 2016 года Ванда Денч хотела позвать внука на праздничный ужин, но отправила сообщение старшекласснику Джамалю Хинтону. Парень не понял, кто ему пишет с незнакомого номера, а когда они прислали друг другу селфи и поняли, что произошла ошибка, он в шутку написал: «Можно мне еще тарелку?»

«Конечно, можно. Это ведь то, что делают бабушки, — кормят всех», — ответила Денч. Хинтон действительно пришел на ужин к женщине — с тех пор он делает это каждый год. За несколько лет их семьи сдружились, а история завирусилась в соцсетях и попала в СМИ.