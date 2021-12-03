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Джордана Брюстер и Сэм Уортингтон сыграют в триллере «Hello Stranger» с Люком Граймсом

Виктория Шанина
Сегодня в 14:08

Звезда «Форсажа» Джордана Брюстер и сыгравший главную роль в «Аватаре» Сэм Уортингтон присоединились к актерскому составу триллера «Hello Stranger». Помимо них в картине появится Люк Граймс (Тедди К из «Великолепной семерки»), пишет Collider.

Режиссером научно-фантастического триллера стала Эйприл Маллен («Новичок», «Смертельное оружие», «Сотня»). Сценарий написал Райан Кристофер Черчилль. На данный момент картина находится на стадии подготовки к производству.

«Не могу дождаться, когда окунусь в это с головой»

«Hello Stranger» рассказывает о вдове по имени Фей (Брюстер), которая пытается заменить своего погибшего супруга Эвана (Граймс) андроидом. Робот привязывается к Фей и пытается добиться взаимности, но параллельно ему приходится скрываться от правительственного агента (Уортингтон), которому было поручено выследить и захватить всех андроидов, которые стали слишком умными и стали угрозой для общества.

«Присоединение Сэма и Джорданы к составу „Hello Stranger“ выводит и без того звездную творческую команду [фильма] на новый уровень. Мы обеспечили актерский состав нашей мечты для этого фильма и не можем дождаться, когда воплотим в жизнь этот проект», — сказала Эйприл Маллен.

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