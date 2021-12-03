Джордана Брюстер и Сэм Уортингтон сыграют в триллере «Hello Stranger» с Люком Граймсом

Звезда «Форсажа» Джордана Брюстер и сыгравший главную роль в «Аватаре» Сэм Уортингтон присоединились к актерскому составу триллера «Hello Stranger». Помимо них в картине появится Люк Граймс (Тедди К из «Великолепной семерки»), пишет Collider. Режиссером научно-фантастического триллера стала Эйприл Маллен («Новичок», «Смертельное оружие», «Сотня»). Сценарий написал Райан Кристофер Черчилль. На данный момент картина находится на стадии подготовки к производству.