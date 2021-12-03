Meta запустила проект по защите от порномести. Для этого потребуются обнаженные фото пользователей

Meta (материнская организация Facebook) запустила проект StopNCII, цель которого — защитить пользователей от порномести. Это совместная разработка с горячей линией Revenge Porn и еще 50 некоммерческими организациями, сообщается на сайте компании.

StopNCII предлагает защитить юзеров от слитых в интернет обнаженных фотографий. Для этого необходимо подать заявку на специальном сайте. После этого платформа просит у пользователя выбрать на устройстве фото или видео и подтвердить, что они находятся на снимке.

Далее сайт автоматически преобразует изображения в хеш — уникальный цифровой отпечаток. Это позволяет системе искать совпадения с хешем на своих ресурсах, чтобы удалить нежелательные кадры. Как отмечает NBC News, хеши передаются компаниям, участвующим в проекте, в том числе Facebook и Instagram.

По заявлению Meta, платформа работает с помощью технологии, которая хеширует изображения непосредственно на устройстве пользователя, — то есть во владение компании они попасть не должны. StopNCII будет удалять только фото с данными, идентичными данным оригинального файла, отмечает компания.

«Meta разработала эту платформу, конфиденциальную и безопасную на каждом этапе, благодаря большому вкладу жертв [порномести], экспертов, адвокатов и других технологических партнеров», — пишет компания в релизе проекта, отмечая, что это «первая глобальная инициатива такого рода».

В 2017 году Facebook запустил в тестовом режиме подобный проект в Австралии и еще трех неназванных государствах. Тогда компания предложила юзерам пересылать фотографии самим себе, затем их проверяли модераторы, и только после этого они хешировались. В соцсети отметили, что снимки не сохраняются на ее серверах.