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S7 первой из российских авиакомпаний ввела подписку на услуги и сервисы

Семён Гудошников
Сегодня в 11:55

Авиакомпания S7 Airlines запустила абонемент S7 Boost с бесплатным доступом к ее услугам, сервисам и спецпредложениям. Это первый подобный продукт среди российских авиаперевозчиков, пишет «Авиапорт».

Сейчас доступен тариф S7 Boost Light за 149 рублей в месяц. Он включает бесплатный выбор места, авторегистрацию на рейс, доступ к закрытым распродажам и 100 бонусных миль ежемесячно.

В начале следующего года должен появиться абонемент Turbo — со сроком действия от трех месяцев и платой от 1500 рублей. Помимо всех функций, доступных в Light, он будет предоставлять скидку на авиабилеты, услугу «Возврат билета», смс-оповещения, багаж и питание по специальным ценам, 1000 бонусных миль в месяц вместо 100 и другие преимущества.

«Тариф Light подойдет тем, кто летает не так часто. Для таких пассажиров плюсы заметны уже в первом путешествии: так, обычная стоимость выбора места на тарифе „Эконом Базовый“ выше стоимости месячного абонемента, по которому место можно выбрать бесплатно. Абонемент Turbo понравится активным путешественникам, ведь с ним можно извлекать еще больше выгоды при покупке билетов и дополнительных услуг и быстрее растить свой статус в программе лояльности S7 Priority», — пояснил коммерческий директор S7 Group Алексей Докучаев.

Абонементы можно приобрести на сайте S7 после авторизации в личном кабинете, а применить его — на этапе покупки билета. В дальнейшем его опции будут доступны в разделе «Мои бронирования» на сайте и в последних версиях приложения.

Подобные абонементы предлагают некоторые зарубежные лоукостеры. Например, у Wizz Air можно купить годовой абонемент за 30 евро, который включает скидку в 10 евро на авиабилеты и 5 евро на провоз багажа.

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