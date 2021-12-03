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В Махачкале жители перекрыли улицу с требованием возобновить подачу газа в дома

Виктория Шанина
Сегодня в 11:05

2 декабря жители Махачкалы заблокировали движение по проспекту Амет-Хана Султана. Они потребовали возобновить подачу газа в дома — отопления нет уже 10 дней, пишет «Кавказский узел»*.

Местная жительница рассказала «Газете.ру», что в акции участвовали не меньше 500 человек. Она отметила, что газ к тому моменту действительно все еще не подключили.

«Да, действительно, перекрыли дорогу. Я стояла в пробке минут 15, подъехала полиция. Видимо, пыталась разогнать бастующих», — сказала она.

На акцию прибыл мэр Махачкалы Салман Дадаев. Он заявил, что для скорейшего восстановления газоснабжения будут приложены все усилия. После этого жители разошлись, но пообщали возобновить протест, если в домах не включат отопление.

Утром 3 декабря группа «Голос Дагестана» во «ВКонтакте» опубликовала пост о том, что жители Махачкалы начали вновь выходить на улицы с плакатами.

Подачу газа остановили после взрыва в частном доме 22 ноября. Тогда, по данным спасателей, пострадали пять человек, один из них погиб. По информации пресс-службы ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», причиной взрыва стало «самовольное подключение к газопроводу».

ТАСС писал о двух погибших и двух госпитализированных людях. Как отмечает агентство, из‑за взрыва в Ленинском районе Махачкалы без газоснабжения осталось около 2 тыс. абонентов.

1 декабря в пресс-службе администрации города сообщили, что работы по восстановлению газопроводной линии после взрыва уже завершены. Однако в дома газ поступит только после обследования каждого жилого помещения во избежание трагических последствий.

*Учредитель издания «Кавказский узел» ООО «Мемо» внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов.

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