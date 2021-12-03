В Махачкале жители перекрыли улицу с требованием возобновить подачу газа в дома

2 декабря жители Махачкалы заблокировали движение по проспекту Амет-Хана Султана. Они потребовали возобновить подачу газа в дома — отопления нет уже 10 дней, пишет «Кавказский узел»*.

Местная жительница рассказала «Газете.ру», что в акции участвовали не меньше 500 человек. Она отметила, что газ к тому моменту действительно все еще не подключили.

«Да, действительно, перекрыли дорогу. Я стояла в пробке минут 15, подъехала полиция. Видимо, пыталась разогнать бастующих», — сказала она.

На акцию прибыл мэр Махачкалы Салман Дадаев. Он заявил, что для скорейшего восстановления газоснабжения будут приложены все усилия. После этого жители разошлись, но пообщали возобновить протест, если в домах не включат отопление.

Утром 3 декабря группа «Голос Дагестана» во «ВКонтакте» опубликовала пост о том, что жители Махачкалы начали вновь выходить на улицы с плакатами.