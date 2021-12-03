В России выявили 32 930 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 32 930 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 459 меньше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве снизился с 3805 до 3304. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская область, Краснодарский и Красноярский края, Воронежская и Свердловская области.