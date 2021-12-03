перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
S7 первой из российских авиакомпаний ввела подписку на услуги и сервисы 11:55
В Махачкале жители перекрыли улицу с требованием возобновить подачу газа в дома 11:05
Matthew Waring/Unsplash
В России выявили 32 930 новых случаев коронавируса 11:00
Вокалистка группы Fruktы Саша Даль выпустила клип на песню «Страшно и Весело» 10:45
Против журналиста RusNews возбудили уголовное дело о создании экстремистского сообщества 10:13
Минтранс введет проверку QR-кодов при регистрации на рейс, а не при покупке авиабилетов 9:54
Coldplay выпустили лайв-альбом «Infinity Station Sessions» 9:53
Baza/YouTube
СК посмертно обвинил неонациста Тесака к в трех убийствах 9:07
В Дании сотрудники и посетители IKEA ночевали в магазине из‑за сильного снегопада Вчера в 22:55
В Германии запретят непривитым гражданам посещать магазины Вчера в 22:15
Tesla запустила продажи детского электрического квадроцикла Cyberquad Вчера в 21:12
«ВКонтакте» открыла доступ к видео всем пользователям в интернете Вчера в 20:41
На Рашкина завели уголовное дело, вышел новый трейлер «Матрицы» и другие новости дня
Вчера в 20:20 дайджест
Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19 Вчера в 19:50
Today/YouTube
Предсказания Saxo Bank на 2022-й: закат популярности Facebook и новая холодная война Вчера в 19:17
Роскомнадзор заблокировал Etsy — крупнейшую мировую площадку для продажи рукоделия Вчера в 19:11
На Джигана подали в суд за оскорбление детей Вчера в 18:30
В Петербурге пройдет литературный фестиваль журнала «Прочтение» Вчера в 18:04
Индийские ученые открыли новый вид змей благодаря посту в инстаграме Вчера в 17:59
playwildrift/Instagram
League of Legends и Carrot Weather: лучшие игры и приложения 2021 года по версии Apple Вчера в 17:32
Отключить рекламу

В России выявили 32 930 новых случаев коронавируса

Семён Гудошников
Сегодня в 11:00

В России за последние сутки выявили 32 930 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 459 меньше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве снизился с 3805 до 3304. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская область, Краснодарский и Красноярский края, Воронежская и Свердловская области.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 9 736 037. За сутки умерли 1217 человек, за все время — 278 857. Выздоровели 36 514 пациентов, за весь период — 8 436 631.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 262,8 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (48,2 млн), на втором — Индия (34,6 млн), на третьем — Бразилия (22 млн), на четвертом — Великобритания (10,2 млн).

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
драма
Дом Gucci
Криминальный триллер Ридли Скотта про владельцев модной империи
поп
XXVI Церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон»
мультфильм
Энканто
Девочка без магических способностей живет в семье волшебников
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
боевик
Охотники за привидениями: Наследники
Легитимное продолжение легендарной франшизы — теперь не с женщинами, а с детьми

Другие материалы по темам

Теги
ВОЗ
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить