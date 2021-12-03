В России выявили 32 930 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 32 930 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 459 меньше, чем вчера.
Суточный прирост в Москве снизился с 3805 до 3304. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская область, Краснодарский и Красноярский края, Воронежская и Свердловская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 9 736 037. За сутки умерли 1217 человек, за все время — 278 857. Выздоровели 36 514 пациентов, за весь период — 8 436 631.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 262,8 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (48,2 млн), на втором — Индия (34,6 млн), на третьем — Бразилия (22 млн), на четвертом — Великобритания (10,2 млн).