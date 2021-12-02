перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Дании сотрудники и посетители IKEA ночевали в магазине из‑за сильного снегопада Вчера в 22:55
В Германии запретят непривитым гражданам посещать магазины Вчера в 22:15
Tesla запустила продажи детского электрического квадроцикла Cyberquad Вчера в 21:12
«ВКонтакте» открыла доступ к видео всем пользователям в интернете Вчера в 20:41
На Рашкина завели уголовное дело, вышел новый трейлер «Матрицы» и другие новости дня
Вчера в 20:20 дайджест
Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19 Вчера в 19:50
Today/YouTube
Предсказания Saxo Bank на 2022-й: закат популярности Facebook и новая холодная война Вчера в 19:17
Роскомнадзор заблокировал Etsy — крупнейшую мировую площадку для продажи рукоделия Вчера в 19:11
На Джигана подали в суд за оскорбление детей Вчера в 18:30
В Петербурге пройдет литературный фестиваль журнала «Прочтение» Вчера в 18:04
Индийские ученые открыли новый вид змей благодаря посту в инстаграме Вчера в 17:59
playwildrift/Instagram
League of Legends и Carrot Weather: лучшие игры и приложения 2021 года по версии Apple Вчера в 17:32
Кара Делевинь присоединится к актерскому составу «Убийств в одном здании» во втором сезоне шоу Вчера в 17:08
Гузель Санжапова открыла сбор средств на строительство общественного центра в Малом Турыше Вчера в 17:08
Апелляционный суд США прекратил дело бывших акционеров ЮКОСа о взыскании с России 50 млрд долларов Вчера в 16:22
Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и соседних стран Вчера в 16:10
Тимур Бекмамбетов запустит сервис продажи товаров во время фильмов и сериалов Вчера в 15:21
Spencerbdavis/Wikimedia
Ученые сообщили об открытии антитела для вакцины от всех штаммов COVID-19. Эксперты в сомнениях Вчера в 15:05
«Не всех, конечно, их же много»: Кремль пригласит на пресс-конференцию Путина СМИ-иноагентов Вчера в 15:02
Крупнейший акционер VK продает свою долю компании «Газпрому» Вчера в 15:00
Отключить рекламу

В Германии запретят непривитым гражданам посещать магазины

Дарья Мельникова
Вчера в 22:15

Власти Германии запретят посещать непродовольственные магазины и развлекательные мероприятия гражданам без прививки. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на исполняющую обязанности канцлера Ангелу Меркель.

Помимо этого в стране введут ограничения на контакты для невакцинированных граждан. Им можно будет видеться только с членами своей семьи или максимум с двумя людьми другой. Такие меры не будут распространяться на детей до 14 лет.

Власти решили ограничить и число посетителей на спортивных и культурных мероприятиях. В закрытых помещениях смогут находиться только 30-50% от максимального числа зрителей — не более 5000 зрителей. На открытом воздухе — не более 15 тыс.

Меркель также отметила, что в Бундестаге пройдет голосование по вопросу о введении обязательной вакцинации. Если меру одобрят, то она вступит в силу в феврале 2022 года.

Ранее стало известно, что власти Австрии хотят ввести закон об обязательной вакцинации. За отказ от нее предусмотрен минимальный штраф 3600 евро (приблизительно 305 тыс. рублей) или арест на четыре месяца, если не оплатить его, максимальный — 7200 евро (около 611 тыс. рублей). А в Греции решили штрафовать граждан старше 60 лет за отказ от вакцинации.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
мультфильм
Энканто
Девочка без магических способностей живет в семье волшебников
поп
XXVI Церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон»
драма
Дом Gucci
Криминальный триллер Ридли Скотта про владельцев модной империи
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
боевик
Охотники за привидениями: Наследники
Легитимное продолжение легендарной франшизы — теперь не с женщинами, а с детьми

Другие материалы по темам

Теги
Die Welt
Бундестаг
Люди
Ангела Меркель
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить