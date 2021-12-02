В Германии запретят непривитым гражданам посещать магазины

Власти Германии запретят посещать непродовольственные магазины и развлекательные мероприятия гражданам без прививки. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на исполняющую обязанности канцлера Ангелу Меркель.

Помимо этого в стране введут ограничения на контакты для невакцинированных граждан. Им можно будет видеться только с членами своей семьи или максимум с двумя людьми другой. Такие меры не будут распространяться на детей до 14 лет.

Власти решили ограничить и число посетителей на спортивных и культурных мероприятиях. В закрытых помещениях смогут находиться только 30-50% от максимального числа зрителей — не более 5000 зрителей. На открытом воздухе — не более 15 тыс.

Меркель также отметила, что в Бундестаге пройдет голосование по вопросу о введении обязательной вакцинации. Если меру одобрят, то она вступит в силу в феврале 2022 года.

Ранее стало известно, что власти Австрии хотят ввести закон об обязательной вакцинации. За отказ от нее предусмотрен минимальный штраф 3600 евро (приблизительно 305 тыс. рублей) или арест на четыре месяца, если не оплатить его, максимальный — 7200 евро (около 611 тыс. рублей). А в Греции решили штрафовать граждан старше 60 лет за отказ от вакцинации.