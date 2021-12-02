На Рашкина завели уголовное дело, вышел новый трейлер «Матрицы» и другие новости дня

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин стал обвиняемым по уголовному делу о незаконной охоте. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В Кремле пообещали позвать на ежегодную пресс-конференцию Владимира Путина СМИ-иноагентов. Но не всех, потому что «их же много».

В России ввели 14-дневный карантин для граждан, которые возвращаются из ЮАР и граничащих с ней стран. По словам главы Роспотребнадзора, сейчас в южноафриканском государстве несколько сотен россиян.

Минздрав утвердил новый порядок медосмотра для водителей. С 1 марта 2022 года некоторые категории желающих получить права должны будут проходить больше обследований.

«Китовую тюрьму» в Приморье, где в 2018–2019 годах содержались 90 белух и 11 косаток, наконец демонтировали. Металлические конструкции, в которых незаконно удерживались животные, используют для ремонта кораблей.

Аналитики датского Saxo Bank опубликовали традиционные предсказания на следующий год. В них немало интересного — от заката популярности Facebook и Spotify до новой гонки вооружений и холодной войны.

Apple назвала лучшие приложения и игры 2021 года на основе данных из App Store. В списке победителей — Toca Life World, LumaFusion, League of Legends: Wild Rift, Marvel Future Revolution, Myst и многие другие.

Антоха MC запустил сбор средств на запись нового альбома. На релиз музыканту нужно 4 млн рублей, из которых на момент написания заметки удалось собрать 192 тыс.

В сети появился новый трейлер «Матрицы: Воскрешение» — с кучей отсылок к оригинальной трилогии и неизменным саундтреком «White Rabbit» от Jefferson Airplane.

Кара Делевинь появится во втором сезоне детективного сериала «Убийства в одном здании». Она сыграет одну из главных ролей — девушку из мира искусства Элис.

В 2022 году в парке «Никола-Ленивец» сожгут гигантский деревянный арт-объект «Вавилонская башня». По словам автора проекта, башня — это символ разлада в обществе на фоне событий, связанных с пандемией.