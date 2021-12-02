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«ВКонтакте» открыла доступ к видео всем пользователям в интернете

Денис Ламехов
Сегодня в 20:41

Социальная сеть «ВКонтакте» сделала просмотр видео доступным для незарегистрированных пользователей. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

Платформа также обновила поиск по видеозаписям с использованием технологий машинного обучения. «Ранжирование результатов поисковой выдачи опирается на зрительскую активность и технологии, обеспечивающие понимание контента, включая качество видео и его тематику, а также ряд других факторов. Благодаря этому сокращается путь пользователя от запроса до клика на подходящее видео», — сообщает компания.

В конце ноября платформа запустила сервис «VK Знакомства» на базе приложения Lovina, запущенного в 2019 году. После этого пользователи «ВКонтакте» рассказали, что дейтинг-сервис самостоятельно создает аккаунты — в том числе добавляет туда скрытые ранее фото. Спустя несколько дней после запуска приложение приостановило работу.

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