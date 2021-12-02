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Роскомнадзор заблокировал Etsy — крупнейшую мировую площадку для продажи рукоделия

Денис Ламехов
Сегодня в 19:11

Роскомнадзор заблокировал торговую площадку Etsy — самый крупный в мире маркетплейс для продажи товаров, сделанных вручную. Соответствующая запись появилась в реестре ведомства.

Блокировка осуществляется по решению Октябрьского районного суда Тамбова № 2а-3907/2019 от 25 июля 2019 года. Это дело о продаже на Etsy поддельных вещей Gucci — помимо изделий ручной работы там также можно выкладывать винтажные и дизайнерские вещи. Дело находится в архиве с августа 2019-го.

Под запрет попала единственная страница, но на момент публикации недоступна вся торговая площадка. Нет сведений, почему блокировку осуществили спустя 2,5 года после вынесения судебного решения.

«Фонтанка» сообщает, что один из инструкторов российских продавцов Etsy, Анна Устюгова, связалась с руководством Роскомнадзора по Владимирской области. Она выяснила: для разблокировки необходимо, чтобы сервис самостоятельно уведомил РКН о том, что удалил все запрещенные материалы.

Устюгова направила информацию администрации площадки. Она добавила, что использование VPN и прокси-сервисов может привести к блокировке аккаунта пользователя — площадка может воспринять это как взлом страницы магазина.

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