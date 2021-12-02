Индийские ученые открыли новый вид змей благодаря посту в инстаграме

Герпетологи из Индии обнаружили новый вид змей кукри из Западных Гималаев благодаря фотографии в инстаграме. Описание новой особи появилось в научном журнале Evolutionary Systematics.
Автор фото — аспирант Университета имени Гуру Нанака по имени Вирендар Бхардвадж. Из‑за пандемии в 2020 году он провел много времени в своем деревенском доме в западных предгорьях Гималаев, где и начал фотографировать животных и рептилий, которых находил неподалеку.
В июне Бхардвадж опубликовал два снимка и видео с полосатой змеей длиной примерно 30 сантиметров. Тогда он предположил, что это был обыкновенный олигодон (Oligodon arnensis), который часто встречается в этом регионе.
Герпетолог Зишан Мирза из Национального центра биологических исследований в Бангалоре случайно увидел эти фотографии и заметил, что у змеи есть особенности. В частности, у нее не было характерных для олигодонов зубов. Посоветовавшись с коллегой Харшилом Пателем, ученый попросил студента поймать змею, чтобы начать исследования.
Процесс изучения особи продлился до начала 2021 года, и в итоге догадка Зишана Мирзы подтвердилась — студент сфотографировал неизвестный ранее вид змеи, который принадлежит к роду олигодонов. Новый вид получил название «олигодон из долины Чура» (Oligodon churahensis).
«Интересно, как изображение в соцсети привело к открытию такой красивой змеи, которая раньше оставалась скрытой от мира», — сказал Зишан Мирза.