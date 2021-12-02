Индийские ученые открыли новый вид змей благодаря посту в инстаграме

Герпетологи из Индии обнаружили новый вид змей кукри из Западных Гималаев благодаря фотографии в инстаграме. Описание новой особи появилось в научном журнале Evolutionary Systematics.

Автор фото — аспирант Университета имени Гуру Нанака по имени Вирендар Бхардвадж. Из‑за пандемии в 2020 году он провел много времени в своем деревенском доме в западных предгорьях Гималаев, где и начал фотографировать животных и рептилий, которых находил неподалеку.

В июне Бхардвадж опубликовал два снимка и видео с полосатой змеей длиной примерно 30 сантиметров. Тогда он предположил, что это был обыкновенный олигодон (Oligodon arnensis), который часто встречается в этом регионе.