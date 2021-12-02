Кара Делевинь присоединится к актерскому составу «Убийств в одном здании» во втором сезоне шоу

Британская актриса Кара Делевинь появится во втором сезоне детективного сериала «Убийства в одном здании». Она сыграет одну из главных ролей, пишет Collider.

Героиня Делевинь — изысканная девушка по имени Элис, которая хорошо разбирается в искусстве и людях, которые крутятся в индустрии. Она оказывается втянута в очередную тайну вместе с персонажами первого сезона.

В предыдущей части сериала трое соседей из высотного дома на Манхэттене, которых объединяет только любовь криминальным рассказам, внезапно начинают помогать расследовать убийство. Им предстоит раскрыть тайну запутанного преступления, которое произошло прямо у них под носом.

Главные роли в первом сезоне сыграли Стив Мартин («Отпетые мошенники»), Селена Гомес («13 причин почему») и Мартин Шорт («Отец невесты»). Сериал был продлен в середине сентября, дата премьеры продолжения пока неизвестна.

В сентябре завершились съемки второго сезона сериала «Карнивал Роу» с Карой Делевинь и Орландо Блумом в главных ролях. Производство началось еще в ноябре 2019 года, но его пришлось отложить до лета 2021-го из‑за пандемии и рождения первого ребенка Блума.