Гузель Санжапова открыла сбор средств на строительство общественного центра в Малом Турыше

Предпринимательница Гузель Санжапова, которая развивает татарскую деревню Малый Турыш, открыла сбор средств на открытие в ней общественного центра. По словам бизнесвумен, здание центра она строит уже три года — большая часть работ уже закончена, они обошлись в 30 млн рублей.

Дополнительные средства нужны, чтобы провести внешние коммуникации и поставить окна. На эти цели Санжапова собирает 1 млн 265 тыс. рублей (из них на момент написания заметки было собрано 80 тыс.).

Пожертвовать деньги можно напрямую или купив у Санжаповой адвент-календари. Есть два вида — на 4 и 10 окошек, за каждым из которых небольшой подарок — к примеру, мед, варенье, чай или аромасвеча. Все эти продукты произведены в деревне Малый Турыш местными жителями.