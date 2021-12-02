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Гузель Санжапова открыла сбор средств на строительство общественного центра в Малом Турыше

Семён Гудошников
Сегодня в 17:08

Предпринимательница Гузель Санжапова, которая развивает татарскую деревню Малый Турыш, открыла сбор средств на открытие в ней общественного центра. По словам бизнесвумен, здание центра она строит уже три года — большая часть работ уже закончена, они обошлись в 30 млн рублей.

Дополнительные средства нужны, чтобы провести внешние коммуникации и поставить окна. На эти цели Санжапова собирает 1 млн 265 тыс. рублей (из них на момент написания заметки было собрано 80 тыс.).

Пожертвовать деньги можно напрямую или купив у Санжаповой адвент-календари. Есть два вида — на 4 и 10 окошек, за каждым из которых небольшой подарок — к примеру, мед, варенье, чай или аромасвеча. Все эти продукты произведены в деревне Малый Турыш местными жителями.

© Гузель Санжапова/planeta.ru

В общественном центре площадью 850 квадратных метров, который строит предпринимательница, будут пекарня, мастерская, туристический центр и лекторий для подростков. Он поможет трудоустроить больше людей из окрестных деревень, в него круглый год смогут приезжать люди, которые поддерживают проект.

Гузель Санжапова начала открывать производство в Малом Турыше в 2013 году. Местные жители делают крем-мед с ягодами, варенье и косметику. А с февраля 2020 года в IKEA продают коллекцию текстильных изделий Оттерстелла, сшитую тоже в Малом Турыше.

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