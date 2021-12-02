Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и соседних стран

В России ввели 14-дневный карантин для граждан, которые возвращаются из ЮАР и граничащих с ней стран. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в эфире радио «Комсомольская правда».

Она отметила, что прямого авиасообщения между ЮАР и Россией нет. В южноафриканской стране, по словам Поповой, сейчас несколько сотен россиян, среди них нет организованных туристов. «Это люди, которые самостоятельно приняли решение и совершают туда поездки», — пояснила она.

Ограничения связаны с новым вариантом коронавируса «Омикрон», который впервые обнаружили в Южной Африке. Позже, однако, штамм обнаружили в нидерландских образцах, сданных 19 и 23 ноября, еще до того, как «Омикрон» зарегистрировали в африканских странах.

Вариант «Омикрон» обладает большим по сравнению с другими известными штаммами коронавируса количеством мутаций в шиповидном S-белке, который вирус использует для проникновения в клетку в процессе инфицирования. Это означает, что «Омикрон» потенциально может быть более заразным и лучше обходить защиту вакцин.

Из‑за большого числа мутаций ВОЗ включила «Омикрон» в список штаммов, вызывающих беспокойство. В центральной провинции ЮАР новый вариант уже вытеснил «Дельта»-штамм и стал доминирующим среди заболевших. В Центре Гамалеи заявили, что пока нет оснований считать «Омикрон» способным вызывать более тяжелое заболевание.

Заражения «Омикроном» выявили в 20 странах мира, включая Ботсвану, ЮАР, Израиль, несколько государств ЕС, Австралию, Японию и Бразилию. Данных о заражениях на российской территории в текущий момент нет.