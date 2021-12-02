League of Legends и Carrot Weather: лучшие игры и приложения 2021 года по версии Apple

Apple подвела итоги 2021 года, составив рейтинг самых популярных приложений и игр на основе данных из App Store. Об этом сообщается в блоге компании.
Приложение года для iPhone — Toca Life World
Цена — бесплатно.
В Toca Life World можно создать свой собственный мир и придумать любую историю для персонажа.
«Мы верим в силу игры, которая пробуждает воображение детей и помогает им познавать мир. Мы разрабатываем наши продукты с точки зрения детей, чтобы дать детям возможность быть игривыми, творческими и быть теми, кем они хотят быть», — отмечают разработчики.
Приложение года для iPad — LumaFusion
Цена — 2790 рублей.
Приложение для редактирования видео. В нем можно пользоваться шестью видео- и аудиодорожками, замедлять и ускорять видео, создавать многослойные заголовки и многое другое. Из плюсов также наличие русского языка.
Приложение года для Mac — Craft
Цена — бесплатно.
Приложение для создания документов и заметок, над которыми можно работать совместно сразу с несколькими пользователями. Craft поддерживает встроенные фрагменты кода, сканы документов, файлы, формулы и ссылки.
Приложение года для Apple TV — DAZN
Цена — бесплатно.
Спортивный стриминговый сервис, транслирующий бокс мирового класса, Лигу чемпионов УЕФА среди женщин, матчи по футболу Английской премьер-лиги, собственные документальные фильмы и многое другое.
Приложение года для Apple Watch — Carrot Weather
Цена — бесплатно.
«Carrot Weather — это безумно мощное (и заботящееся о конфиденциальности) погодное приложение, которое забавно делает самые точные прогнозы», — сказано в описании в App Store.
В этом году приложение стало лауреатом премии Apple в области дизайна, а также лауреатом премии «Выбор редакторов App Store».
Игра года для iPhone — League of Legends: Wild Rift
Цена — бесплатно.
League of Legends: Wild Rift — версия популярной 5v5 MOBA игры 2009 года от Riot Games.
«Каждая игра — это шанс нанести идеальный удар и переломить ход событий в сумасшедшей командной схватке», — сказано в описании игры.
Игра года для iPad — Marvel Future Revolution
Цена — бесплатно.
Первая экшен-ролевая игра Marvel с открытым миром на мобильных устройствах. В ней представлена совершенно новая вселенная, основанная на оригинальных комиксах.
«Сражайтесь бок о бок с Вечными против могущественной армии девиантов», — сказано в описании.
В игре представлено множество персонажей вселенной Marvel, за которых можно сыграть. Среди них — Доктор Стрэндж, Капитан Америка, Человек-паук, Черная Вдова, Звездный Лорд, Железный человек и другие.
Игра года для Mac — Myst
Цена — 2790 рублей.
Ремейк игры 1991 года, в которой игрокам придется разгадать множество загадок на таинственном острове, окутанном интригами.
«Узнав, что произошло на острове, вы поймете, что играете ключевую роль в эпической истории, конец которой еще не написан. Исследуйте глубокие связи в этих потрясающих и сюрреалистичных веках, раскройте историю безжалостного семейного предательства и сделайте выбор, который повлияет как на вас, так и на сам мир Myst», — отмечается в App Store.
Игра года для Apple TV — Space Marshals 3
Цена — бесплатно.
Сюжетная экшен-игра, опирающаяся на скрытность и тактический бой. Игрокам придется управлять командой Космического маршала и охотиться на мошенников.
Игра года в Apple Arcade — Fantasian
Цена — доступ только при подписке на Arcade.
Новая ролевая игра от Mistwalker Corp (создателя Final Fantasy) на фоне декораций из почти 160 диорам ручной работы. В ней сочетаются физическое окружение и трехмерные персонажи. Музыку к игре написал известный композитор Нобуо Уэмацу, который работал над Final Fantasy.
Apple также выделила пять игр и приложений в категории «Тренд года» — Among Us!, Bumble, Canva, EatOkra и Peanut.