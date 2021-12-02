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League of Legends и Carrot Weather: лучшие игры и приложения 2021 года по версии Apple

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:32

Apple подвела итоги 2021 года, составив рейтинг самых популярных приложений и игр на основе данных из App Store. Об этом сообщается в блоге компании.

Приложение года для iPhone — Toca Life World

Цена — бесплатно.

© Cute Little Games/YouTube

В Toca Life World можно создать свой собственный мир и придумать любую историю для персонажа.

«Мы верим в силу игры, которая пробуждает воображение детей и помогает им познавать мир. Мы разрабатываем наши продукты с точки зрения детей, чтобы дать детям возможность быть игривыми, творческими и быть теми, кем они хотят быть», — отмечают разработчики.

Приложение года для iPad — LumaFusion

Цена — 2790 рублей.

© Sirisvisual/Unsplash

Приложение для редактирования видео. В нем можно пользоваться шестью видео- и аудиодорожками, замедлять и ускорять видео, создавать многослойные заголовки и многое другое. Из плюсов также наличие русского языка.

Приложение года для Mac — Craft

Цена — бесплатно.

© Craft - Docs and Notes Editor/YouTube

Приложение для создания документов и заметок, над которыми можно работать совместно сразу с несколькими пользователями. Craft поддерживает встроенные фрагменты кода, сканы документов, файлы, формулы и ссылки.

Приложение года для Apple TV — DAZN

Цена — бесплатно.

Спортивный стриминговый сервис, транслирующий бокс мирового класса, Лигу чемпионов УЕФА среди женщин, матчи по футболу Английской премьер-лиги, собственные документальные фильмы и многое другое.

Приложение года для Apple Watch — Carrot Weather

Цена — бесплатно.

© carrot.app/Instagram

«Carrot Weather — это безумно мощное (и заботящееся о конфиденциальности) погодное приложение, которое забавно делает самые точные прогнозы», — сказано в описании в App Store.

В этом году приложение стало лауреатом премии Apple в области дизайна, а также лауреатом премии «Выбор редакторов App Store».

Игра года для iPhone — League of Legends: Wild Rift

Цена — бесплатно.

© League of Legends: Wild Rift RU/YouTube

League of Legends: Wild Rift — версия популярной 5v5 MOBA игры 2009 года от Riot Games.

«Каждая игра — это шанс нанести идеальный удар и переломить ход событий в сумасшедшей командной схватке», — сказано в описании игры.

Игра года для iPad — Marvel Future Revolution

Цена — бесплатно.

© marvelfuturerevolution/Instagram

Первая экшен-ролевая игра Marvel с открытым миром на мобильных устройствах. В ней представлена совершенно новая вселенная, основанная на оригинальных комиксах.

«Сражайтесь бок о бок с Вечными против могущественной армии девиантов», — сказано в описании.

В игре представлено множество персонажей вселенной Marvel, за которых можно сыграть. Среди них — Доктор Стрэндж, Капитан Америка, Человек-паук, Черная Вдова, Звездный Лорд, Железный человек и другие.

Игра года для Mac — Myst

Цена — 2790 рублей.

© DeadpixeL/YouTube

Ремейк игры 1991 года, в которой игрокам придется разгадать множество загадок на таинственном острове, окутанном интригами.

«Узнав, что произошло на острове, вы поймете, что играете ключевую роль в эпической истории, конец которой еще не написан. Исследуйте глубокие связи в этих потрясающих и сюрреалистичных веках, раскройте историю безжалостного семейного предательства и сделайте выбор, который повлияет как на вас, так и на сам мир Myst», — отмечается в App Store.

Игра года для Apple TV — Space Marshals 3

Цена — бесплатно.

© apps.apple.com

Сюжетная экшен-игра, опирающаяся на скрытность и тактический бой. Игрокам придется управлять командой Космического маршала и охотиться на мошенников.

Игра года в Apple Arcade — Fantasian

Цена — доступ только при подписке на Arcade.

© Mistwalker/Facebook

Новая ролевая игра от Mistwalker Corp (создателя Final Fantasy) на фоне декораций из почти 160 диорам ручной работы. В ней сочетаются физическое окружение и трехмерные персонажи. Музыку к игре написал известный композитор Нобуо Уэмацу, который работал над Final Fantasy.

Apple также выделила пять игр и приложений в категории «Тренд года» — Among Us!, Bumble, Canva, EatOkra и Peanut.

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