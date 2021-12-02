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«Не всех, конечно, их же много»: Кремль пригласит на пресс-конференцию Путина СМИ-иноагентов

Семён Гудошников
Сегодня в 15:02

Кремль пригласит на ежегодную пресс-конференцию Владимира Путина СМИ, признанные иностранными агентами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Не всех, конечно, их же много, иноагентов. Но основные СМИ, которые в том числе активно принимают участие в освещении президентской тематики, будут приглашены», — сказал он, не уточнив, о каких именно изданиях речь.

Отвечая на вопрос, могут ли пресс-конференцию отменить или перенести из‑за пандемии, Песков отметил, что эпидемиологическая ситуация «даже в краткосрочной перспективе может вносить свои корректировки, и не только в плане пресс-конференции».

Большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет в этом году 23 декабря в Манеже. Из‑за продолжающейся пандемии было решено сократить количество участников до 500 и отменить свободную аккредитацию — Кремль сам будет «выходить на журналистов», которые зададут вопросы президенту.

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