В «Никола-Ленивце» на Масленицу сожгут деревянную «Вавилонскую башню»

6 марта 2022 года в парке «Никола-Ленивец» состоится празднование Масленицы, которое завершится сожжением гигантского арт-объекта в виде Вавилонской башни. Об этом «Афише Daily» рассказали представители парка.

Арт-объект станет частью масленичного перформанса. Гости «Никола-Ленивца» смогут не только посмотреть на сожжение башни, но и подняться на ее вершину. Придать конструкции законченный вид поможет огонь.

«Обдаваемая языками пламени, вавилонская башня превратится в полыхающее произведение искусства, исчезающее у всех на глазах», — сообщается в пресс-релизе мероприятия.

Автор проекта «Вавилонская башня» — архитектор Екатерина Полякова. 23-метровую башню из бруса, бревен, хвороста и сена она несколько месяцев возводит вместе со своей командой из 16 человек.