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В «Никола-Ленивце» на Масленицу сожгут деревянную «Вавилонскую башню»

Виктория Шанина
Сегодня в 14:20

6 марта 2022 года в парке «Никола-Ленивец» состоится празднование Масленицы, которое завершится сожжением гигантского арт-объекта в виде Вавилонской башни. Об этом «Афише Daily» рассказали представители парка.

Арт-объект станет частью масленичного перформанса. Гости «Никола-Ленивца» смогут не только посмотреть на сожжение башни, но и подняться на ее вершину. Придать конструкции законченный вид поможет огонь.

«Обдаваемая языками пламени, вавилонская башня превратится в полыхающее произведение искусства, исчезающее у всех на глазах», — сообщается в пресс-релизе мероприятия.

Автор проекта «Вавилонская башня» — архитектор Екатерина Полякова. 23-метровую башню из бруса, бревен, хвороста и сена она несколько месяцев возводит вместе со своей командой из 16 человек.

Эскиз арт-объекта

«Так сложилось, что та самая вавилонская башня так и не была доделана из‑за разлада между людьми и целыми народами. Нынешняя же, которую мы собираем для Масленицы в Никола-Ленивце, служит современным символом такого же разлада. События, связанные с пандемией, породили новые конфликты и столкновения. Согласно библейскому сюжету, наша башня также не будет достроена, но гости Масленицы смогут стать соавторами и достроить ее самостоятельно перед тем, как она исчезнет в огне», — сказала Екатерина Полякова.

Полякова стала победителем Международного открытого конкурса, который стартовал в мае. Архитекторы, дизайнеры, художники и другие творческие люди представляют свои проекты в течение нескольких месяцев, а затем жюри выбирают из них лучший, автор которого впоследствии получает грант на 100 тыс. рублей и возможность реализовать свою идею.

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