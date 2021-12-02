перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Кара Делевинь присоединится к актерскому составу «Убийств в одном здании» во втором сезоне шоу 17:08
Гузель Санжапова открыла сбор средств на строительство общественного центра в Малом Турыше 17:08
Апелляционный суд США прекратил дело бывших акционеров ЮКОСа о взыскании с России 50 млрд долларов 16:22
Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и соседних стран 16:10
Тимур Бекмамбетов запустит сервис продажи товаров во время фильмов и сериалов 15:21
Spencerbdavis/Wikimedia
Ученые сообщили об открытии антитела для вакцины от всех штаммов COVID-19. Эксперты в сомнениях 15:05
«Не всех, конечно, их же много»: Кремль пригласит на пресс-конференцию Путина СМИ-иноагентов 15:02
Крупнейший акционер VK продает свою долю компании «Газпрому» 15:00
Суд заменил Любови Соболь условные исправительные работы на реальные 14:32
В «Никола-Ленивце» на Масленицу сожгут деревянную «Вавилонскую башню» 14:20
Арина Кочемарова/Российский Гринпис
«Китовую тюрьму» в Приморье демонтировали 13:50
Stereotactic проведет в Москве серию вечеринок в честь открытия культурного центра «Поле» 13:10
В Петербурге и Москве выступят Saluki, 104, Misheral и финалисты Burn Tour 12:58
Минздрав утвердил новый порядок прохождения медосмотра для водителей 12:15
Главой совета директоров Disney стала Сьюзан Арнольд — она первая женщина на этом посту 12:03
В России выявили 33 389 новых случаев коронавируса 11:38
mdominguezfoto/Unsplash
Роспотребнадзор опечатал клинику «Чайка» в Москве из‑за нарушения антиковидных мер 11:05
Антоха MC запустил краудфандинг на запись нового альбома 10:42
Письмо Екатерины II о пользе вакцинации и ее портрет продали на аукционе за 1 млн фунтов стерлингов 10:14
Глава СК завел уголовное дело на Валерия Рашкина о незаконной охоте 9:59
Отключить рекламу

Тимур Бекмамбетов запустит сервис продажи товаров во время фильмов и сериалов

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:21

Тимур Бекмамбетов запустит платформу интерактивного контента, способную делать товары и услуги в фильмах и сериалах кликабельными. Пока ее тестируют в закрытом режиме, сообщает «Коммерсант».

Эта технология позволит зрителю во время просмотра кликать на объекты внутри фильма или сериала, переходить по ссылкам в онлайн-магазины или же взаимодействовать с героями и сюжетом.

Платформа сделана на основе разработок компании Бекмамбетова Bazelevs и облачных технологий Microsoft. Первыми проектами в сервисе стали сериал «iBible» и документалка «Семь грехов интернета».

Ранее компания уже тестировала технологию screenlife в фильме «Игрок» с Гошей Куценко, где с главным героем можно было играть в онлайн-покер, и в веб-сериале для детей «Алиса знает, что будет», из которого можно было попасть на сайт онлайн-магазина «Той.ру».

Предполагается, что бренды будут платить за интеграцию в контент или спонсировать его. Контент также сможет персонализироваться для определенного региона.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
драма
Дом Gucci
Криминальный триллер Ридли Скотта про владельцев модной империи
поп
XXVI Церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон»
боевик
Охотники за привидениями: Наследники
Легитимное продолжение легендарной франшизы — теперь не с женщинами, а с детьми
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
мультфильм
Энканто
Девочка без магических способностей живет в семье волшебников

Другие материалы по темам

Теги
Microsoft
Люди
Тимур Бекмамбетов
Гоша Куценко
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить