Тимур Бекмамбетов запустит сервис продажи товаров во время фильмов и сериалов

Тимур Бекмамбетов запустит платформу интерактивного контента, способную делать товары и услуги в фильмах и сериалах кликабельными. Пока ее тестируют в закрытом режиме, сообщает «Коммерсант».

Эта технология позволит зрителю во время просмотра кликать на объекты внутри фильма или сериала, переходить по ссылкам в онлайн-магазины или же взаимодействовать с героями и сюжетом.

Платформа сделана на основе разработок компании Бекмамбетова Bazelevs и облачных технологий Microsoft. Первыми проектами в сервисе стали сериал «iBible» и документалка «Семь грехов интернета».

Ранее компания уже тестировала технологию screenlife в фильме «Игрок» с Гошей Куценко, где с главным героем можно было играть в онлайн-покер, и в веб-сериале для детей «Алиса знает, что будет», из которого можно было попасть на сайт онлайн-магазина «Той.ру».

Предполагается, что бренды будут платить за интеграцию в контент или спонсировать его. Контент также сможет персонализироваться для определенного региона.