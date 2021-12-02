В Петербурге и Москве выступят Saluki, 104, Misheral и финалисты Burn Tour

В Москве и Петербурге пройдет финал конкурса по поиску хип-хоп-талантов Burn Tour. Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.

3 декабря финалисты конкурса вместе с Saluki, 104, Misheral, Romsta и DJ Sibir поднимутся на сцену петербургского «Blank», 10 декабря к ним присоединится DJ Kashin — в московском «Главклубе». Там же объявят победителя в номинации этого года «Лучший хип-хоп-исполнитель».

Узнать о каждом из 9 полуфиналистов (7 победителей и 2 фаворита жюри) можно в серии специальных видео Burn. На финальные концерты пропустят только по QR-коду о пройденной вакцинации или свежему ПЦР-тесту. Как это сделать, читайте на сайте проекта.

Burn Tour 2021 стартовал 17 июня — каждый желающий мог принять участие в нем, выложив свой трек. Лучшие композиции звучали все лето в эфире хип-хоп-радио Studio 21. Победитель конкурса получит профессиональную запись сингла на Studio 21, съемку клипа и выступление на одной сцене с ментором конкурса Saluki.